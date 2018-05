Mandag var den newzealandske modellen og skuespilleren Reanin Johannink sammen med Rosenborg-spissen Nicklas Bendtner i København.

De to koste seg sammen på en oppvisningskamp i tennis mellom Caroline Wozniacki og Venus Williams.

I løpet av kampen la de to ut bilder av hverandre på sosiale medier, det skriver DT.

Det førte til at han fikk spørsmål om kvinnen på bildene var hans nye kjæreste, da han gjestet det danske radioprogrammet Go' Morgen P3.

– Ja, det var det, svarte fotballspilleren.

Ferskt forhold

Videre forteller Bendtner at forholdet er relativt ferskt.

– Vi har faktisk vært sammen i to uker nonstop. Det er litt voldsomt, men det har vært fint. Det er også på tide at man prøver det, uttaler Bendtner i radioprogrammet.

Selv om forholdet mellom de to er forholdsvis ferskt, har de kjent hverandre i flere år.

Allerede i 2016 ble nemlig Nicklas Bendtner og Reanin Johannink sett sammen, den gang på en Beyoncé-konsert.

Åpnet seg på ny måte

Fotballspilleren var inntil nylig kjæreste med den danske modellen Natasja Madsen.

Like før det ble slutt mellom dem, uttalte Bendtner i magasinet Euroman at Madsen hadde fått han til å åpne seg på en helt ny måte:

– Hun har en annerledes innstilling til kjærligheten enn hva jeg har prøvd ellers. Det har nok fått meg til å åpne meg på en annen måte, ikke bare for henne, men også for andre mennesker på et mer generelt plan.