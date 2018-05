Det siste døgnet har Alexander Rybak (31) hoppet fra syvendeplass til andreplass på bettinglistene før Melodi Grand Prix i Lisboa.

Hoppet på listene har skjedd etter at sangprøvene i Lisboa startet. Rybak hadde første prøve tirsdag formiddag.

Bookmakerne holder fortsatt Israel som storfavoritt til å vinne hele Eurovision Song Contest, mens Norge nå ligger på andreplass. Australia, Frankrike og Bulgaria følger på plassene etter Norge.

Se video fra prøven øverst i saken.

– Kan vinne

Morten Thomassen er leder for den norske MGP-klubben og var til stede under prøvene tirsdag. Han er svært optimistisk etter å ha sett Rybak på scenen i den portugisiske hovedstaden.

– Det så veldig bra ut. Det likner mye på det vi så under den norske finalen, men det er strammet opp og er blitt enda mer i fokus, sier Thomassen til TV 2.

Han har troen på ta Rybak, som altså nå ligger på andreplass etter Israel på bettinglistene, kan komme til å ta seieren hjem.

– Han kan fint havne på en første- eller andreplass. Dette er noe hele Europa kan like, det er tilgjengelig musikk og han kommer godt gjennom TV-ruta, sier han.

Årets internasjonale finale finner sted i den portugisiske hovedstaden 12. mai.

Først ut

Tidligere denne måneden slapp Eurovision Song Contest rekkefølgen på årets semifinaler, og da ble det klart at Norges håper aller først ut i den andre semifinalen.

I år er vi også i samme semifinale som våre naboland Sverige og Danmark – som er henholdsvis nummer 5 og 15 i semifinalen.

For Norge er det dårlige nyheter at vi stiller så tidlig ut i semifinalen – det sies nemlig at andre halvdel er en langt bedre plassering.

Men Alexander Rybak selv, tar det bare som en ære at han får åpne showet.

– Startnummer én var det jeg regnet med å få i Oslo Spektrum. Men da har jeg fått oppleve å lukke showet i Spektrum, og nå får jeg oppleve å åpne showet i Portugal! Det er en ære å få lov til å pangstarte Eurovision-kvelden! sa han til TV 2 da rekkefølgen ble kjent.

Tilbake

Det er ni år siden Rybak vant både MGP og den internasjonale Eurovision-finalen i Moskva med låten «Fairytale». Med 387 poeng slo han alle tidligere poengrekorder i musikkonkurransen i 2009.

I år konkurrerte han med den sprudlende poplåta «Thats how you write a song», som han har skrevet selv, og han dro også opp fela på slutten av låta.

Da han vant den norske finalen i mars brukte han tid på å hylle kjæresten, Julie Gaarud Holm (23), som satt i salen.

– Hun er verdens vakreste og smarteste jente. Hun er også verdens mest tålmodige, som har holdt ut med meg, sier han.

Rybak sto i gullfinalen mot Rebecca Thorsen (19), som var utpekt som vinnerfavoritt av både musikkanmeldere og bettingselskaper i forkant av MGP-finalen.

Stella Mwangi (31) & Alexandra Rotan (21) og Aleksander Walmann (32) kom til topp fire i årets MGP.