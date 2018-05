Jean Bosco var tre år da han i 1999 kom fra Rwanda til Tromsø med moren sin Julienne Sebagabo (44).

I januar i fjor reiste Sebagabo tilbake til sitt gamle hjemland for å delta i et bryllup. Det var da sønnen plutselig fikk en telefon.

– Han sa til meg at moren min var blitt satt i fengsel i Rwanda, arrestert på flyplassen og anklaget for folkemord, sier Bosco til TV 2.

Den norske statsborgeren er tiltalt for å ha vært med på folkemordet i Rwanda i 1994. Da ble én million mennesker drept på bestialsk vis i løpet av bare tre måneder. De fleste av dem tilhørte folkegruppen tutsi.

Julienne Sebagabo er tiltalt for folkemord i Rwanda. Foto: Privat

Pekt ut av vitner

Ifølge tiltalen mot Sebagabo har flere vitner pekt ut 44-åringen. De mener hun gikk rundt med jernstang og fant ofrene sine ved veisperringer.

Julienne Sebagabo mener det er ren løgn.

På spørsmål fra TV 2 om han noen gang har tenkt på at anklagene kan være sanne, at moren kan ha deltatt i folkemordet i 1994, svarer Jean Bosco:

– Selvfølgelig har jeg tenkt på det.

Han sier at muligheten for at det kan være sant er skremmende.

– Jeg har sittet og tenkt på dama som har oppdratt meg. Kan hun ha gjort noe sånt, ha vært med på noe sånt?

Jean Bosco er Julienne Sebagabos eldste sønn. Foto: TV 2

Må betale for mat

Julienne Sebagabo, som jobbet som tolk i Oslo, har i tillegg til Jean Bosco to mindreårige sønner som også bor i Norge. Ingen av barna hennes var født da folkemordet skjedde i Rwanda.

Folkemordet i Rwanda Fra april til juni i 1994, ble omlag én million tutsier og moderate hutuer drept.



Folkemordet var sentralt organisert for å utrydde landets tutsi-befolkning, men ble utført av sivile i ekstremistiske militser.

– Det å vite at hun er fengslet der nede er skummelt. Det er det første jeg tenker på om morgenen og det siste jeg tenker på før jeg legger meg, sier Bosco.

Julienne Sebagabo er tiltalt for folkemord i Rwanda. Foto: Privat

Den norske borgeren har nå sittet i varetekt i Rwanda i ett år og tre måneder. I løpet av den tiden har eldstesønnen snakket med henne på telefon et par ganger.

– Mamma er syk også, og hun får ikke medisinene sine der nede. Og det er vi som må sende penger sånn at hun kan få mat, så det spørs om hun får nok mat, sier Bosco som er usikker på om alle pengene de sender til Rwanda faktisk går til mat til moren.

Risikerer livstid

Onsdag skal 44-åringen, som har bodd nesten 20 år i Norge, møte opp i en domstol i byen Butare. Familien håper at det norske utenriksdepartementet vil være til stede, slik de var i saken mot to nordmenn som satt fengslet i Kongo.

Den gang, under rettssaken mot Tjostolv Moland og Joshua French, brukte myndighetene store ressurser på saken.

– Først og fremst må hun kunne få en rettferdig dom der nede, med advokat og ikke folk som bare har pekt henne ut og sagt at hun har gjort det, sier sønnen.

Hvis trebarnsmoren blir funnet skyldig, risikerer hun livstid i Rwanda.