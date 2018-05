– Vi er her for å observere og se det som nå har blitt definert som «svenske tilstander» i Groruddalen, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Sammen med Fremskrittspartiets representanter fra bystyregruppen og fylkesstyret, fikk han selv oppleve Oslo øst på nattestid, natt til 1.mai.



I en innleid turbuss gikk turen til Tveita, Vestli, Stovner og Romsås.

Frykter fremtiden

I kjølvannet av voldsbølgen i Oslo siden nyttår, har politiet bestemt seg for å ansette 86 nye politifolk.



De mange hendelsene, senest lørdag kveld på Vestli, gjør Christian Tybring-Gjedde svært bekymret.

– Jeg frykter fremtiden veldig. Vi ser jo nå at også øvrigheten og mediene begynner å få øynene opp for hva som skjer. De som bor her oppe har jo vært plaget av dette lenge, nå blir de lyttet til.

Tybring-Gjedde mener det er på tide at noe gjøres i Groruddalen.

– Man er nødt til å begrense innvandringen til Groruddalen. Det aller viktigste er at hvis man kommer til Norge må man ikke flytte til Oslo før man kan forsørge seg selv. Får vi til det, så får man begrenset innvandringen.

Fortalte om egne opplevelser

En av de Tybring-Gjedde møtte på under nattens utflukt var Fareed Khan (40).

– Det har vært mye bråk i det siste. Jeg har sagt det lenge, her må noen ta tak. Det må gjøres noe, før det er for seint, fortalte Khan.

Han kunne selv trekke frem flere ubehagelige opplevelser fra området Vestli.

– Her nede ble jeg trua med pistol en gang. Det var en ungdomsgjeng som stod og sloss. Jeg skulle stoppe dem, men da begynte de heller å krangle med oss.

På Vestli torg, der skyteepisoden lørdag kveld fant sted, møtte Frp på Fareed Khan. Han fortalte villig om egne erfaringer. Foto: Pål Martin Rossing

Khan forteller at han selv hadde hatt problemer som ung. Han ble reddet av politiets forebyggende arbeid.

– Jeg var veldig kriminell jeg også. Mange av mine venner havnet i fengsel, mens jeg skjønte at utdanning var viktig. Hjelpeapparatene fanget meg opp. Det er viktig at ungdommene her oppe får tilbud om aktiviteter.

Åpen for flere turer

En lyttende stortingsrepresentant ble sjokkert over de dramatiske historiene Khan kunne fortelle om.

– Det var nesten så man skulle trodd Khan var plassert ut her for å prate med oss. Han hadde skremmende historier, men også gode forslag til hvordan vi kan gjøre noe med dette, sier Tybring-Gjedde.

– Kan det bli flere slike bussturer som denne for Frp i fremtiden?

– Ja. Jeg synes dette har vært veldig fint. Vi har lært mye og møtt mange hyggelige mennesker.