– Dette må være tidenes «Allsang»-signering, stråler TV 2-programleder Katrine Moholt.

Årets «Allsang»-sesong starter nemlig med et smell når selveste Ronan Keating står på scenen under premieresendingen, som sendes på TV 2 den 28. juni.

Den irske boyband-stjernen får blant annet følge av Carola og jentegruppa Las Ketchup, som herjet på hitlisten med «The Ketchup Song» i 2002.

Også Kristian Valen vil pryde premieren, som gjesteprogramleder sammen med Katrine Moholt.

Programleder Katrine Moholt sier at det nesten er «uvirkelig» å få starte årets sesong med Ronan Keating på scenen.

– Selvsagt skal han synge «When You Say Nothing at All» fra filmen «Notting Hill», som jo er en av de største hitlåtene gjennom tidene. Sammen med resten av de fantastiske artistene lover vi å skape uforglemmelige sangøyeblikk, forteller en forventningsfull programleder.

Gir ut ny plate

Ronan Keating debuterte som artist i 1994 med boybandet Boyzone. Etter å ha solgt 25 millioner album med Boyzone, fikk han sitt definitive gjennombrudd som soloartist i 1999 med «When You Say Nothing at All» fra filmen «Notting Hill».

Disse artistene kommer: DDE

Freddy Kalas

Eva Weel Skram

Odd Nordstoga

Halvdan Sivertsen

Tone Damli

The Main Level

E-Type

Emilia

A1

Dance With a Stranger

Finn Kalvik

Stavangerkameratene

Vidar Johnsen

Adam Douglas

Charlotte Perelli

Vidar Villa

Trioen Paal Flaata

Stephen Ackles

Vidar Busk

Tshawe Baqwa

Claudia Scott

Amy Diamond

Siden har Keating toppet hitlistene i flere land med låter som «Life Is a Rollercoaster», «If Tomorrow Never Comes» og «Lovin' Each Day».

I Norge alene har han solgt over 500.000 album gjennom karrieren.

Så sent som mandag denne uken, offentliggjorde Boyzone at de kommer med sin siste plate, og at de vil legge ut på en avskjedsturné senere i år.

Carola er en av artistene som skal spille under årets sesong av "Allsang på Grensen"

Flere store stjerner

Det er ikke bare Ronan Keating man kan glede seg til å se på årets sesong av «Allsang på Grensen». Gjennom sommeren vil flere andre store artister besøke Fredriksten festning.

Noen av de norske artistene og bandene som skal gjeste programmet, er DDE, Freddy Kalas, Eva Weel Skram, Odd Nordstoga og Halvdan Sivertsen.

Navn som A1, E-Type, Amy Diamond og Emilia, står også på programmet.

Komiker John Brungot blir fast innslag i «Allsang»-sendingene gjennom store deler av sommeren, mens Stian «Staysman» Thorbjørnsen blir sommerens store gledesspreder og skal sørge for at publikum kommer i maksimalt «Allsang»-humør fra uke til uke.

Plakater av guttene i A1 var plastret opp på tusener av jenterom på 90- og 2000-tallet.

Viktig sommertradisjon

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, sier at «Allsang på Grensen» er blitt en viktig sommertradisjon for TV 2 og at det er blitt ett av kanalens mest populære underholdningsprogrammer.

– Dette er godt norsk og folkelig innhold som er blitt svært populært hos seerne våre. Vi gleder oss stort til en ny sesong med programleder Katrine Moholt, og til å få oppleve et fantastisk knippe artister gjennom hele sommeren, sier Nakken.

