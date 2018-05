Jeg og kollega Simen Askjer er i Rwanda for å dekke en sak om Julienne Sebagabo. Ikke mange i Norge har hørt om denne kvinnen. Vi visste heller ikke hvem hun er for inntil et par uker siden.

Hun kom som flyktning fra Rwanda til Norge i 1999. Da var hun 26 år. Med seg hadde hun sønnen på tre. De ble bosatt i Tromsø. Julienne lærte seg norsk, jobbet i en barnehage og ble etterhvert tolk. Og norsk statsborger. I feriene reiste hun ofte tilbake til hjemlandet for å besøke familien. Det var aldri noen problemer.

Før i januar 2017. Da hadde 44-åringen reist fra Oslo for å delta i bryllupet til lillesøsteren sin. På vei tilbake ble hun pågrepet på flyplassen i hovedstaden Kigali. Julienne, som hadde bodd nesten 20 år i Norge, var siktet for folkemord i Rwanda. Jeg skal komme tilbake til detaljene.

Nekter for anklagene

Kvinnen har tre sønner i Norge. Den eldste er 22 år og den yngste er 10. Ingen av barna var født da folkemordet skjedde i 1994. Helt siden pågripelsen for ett år og fire måneder siden har den norske borgeren sittet varetektsfengslet l i Rwanda. I løpet av denne perioden har Utenriksdepartementet knapt sagt et ord om saken. Det til tross for at det har vært flere fengslingsmøter i Rwanda.

Da to norske borgere ble pågrepet i Kongo og siktet for drap i 2007 var vi vitne til et sterkt engasjement fra Utenriksdepartementet. Millioner av kroner ble brukt på saken. Nå vet vi lite om hva norsk diplomati har gjort eller ikke gjort for trebarnsmoren som risikerer livstid i Rwanda.

Anklagene mot 44-åringen er svært alvorlige. TV 2 har sett tiltalen. Det er sterk lesning. Den inneholder vitneutsagn fra en rekke navngitte personer som mener Julienne Sebagabo deltok i det brutale folkemordet i Rwanda i 1994. I løpet av tre måneder ble nesten en million mennesker drept på umenneskelig vis. Med macheter, stokker og kniver.



Ifølge tiltalen gikk den norske borgeren rundt med en jernstang på en meter og fant ofrene sine ved veisperringer. Hun skal ifølge aktoratet ha vært sammen med en gruppe som plukket ut kvinner og menn fra folkegruppen tutsi. Dette mener de ble gjort ved å sjekke ID-en til hver og en. Den norske borgeren er også tiltalt for likskjending av tutsi-kvinner. Ifølge politidokumentene, som TV 2 har tilgang til, nekter Julienne Sebagabo for de alvorlige anklagene. Hun sier hun aldri var med på folkemordet og at hele saken er oppspinn.

Ubesvarte spørsmål

Men det er mer. Etter pågripelsen fikk den norske borgeren vite om enda en alvorlig straffesak. Ifølge påtalemyndigheten ble hun dømt for drap i en rwandisk domstol i 2010. Straffen ble 19 års fengsel. Denne dommen ble avsagt i absentia. Altså uten at den tiltalte selv var tilstede. Julienne Sebagabo avviser også denne dette. I avhør har hun sagt at hun aldri har hørt om dommen at det hele henger ikke på greip. Hvorfor skulle hun stadig komme på ferie til Rwanda hvis hun var dømt og etterlyst for drap?

At rwandiske forbrytere gjemmer seg i Norge er ingen ny problemstilling. Myndighetene i Rwanda ga på midten av 2000-tallet en liste med 19 navn til Kripos. Det var personer de mente hadde deltatt i folkemordet og som gjemte seg i Norge. Av 19 saker ble 17 henlagt. I hovedsak på grunn av manglede bevis. Kun en sak endte med domfellelse på 21 år. Den siste saken handler om utlevering og er ennå ikke avgjort.

Det som gjør saken til Julienne Sebagabo ekstra spesiell er at navnet hennes ikke var blant de 19 navnene som ble sendt til Kripos. Når ble hun for første gang mistenkt for de alvorlige forbrytelsene? Har norsk politi blitt anmodet om bistand? Hva slags bevis, utenom flere vitneavhør, har påtalemyndigheten i Rwanda? Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Onsdag morgen får vi kanskje noen flere svar. Da skal trebarnsmoren møte opp i retten i Rwanda.