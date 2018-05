Vi nordmenn har gått amok på elbiler de siste årene. Godt hjulpet av avgiftslette og en rekke fordeler har elbil blitt den nye folkebilen.

I starten var det enkelt: Å sende en elektrisk bil ut i det norske markedet betydde nesten uten unntak høyt salg. Men nå begynner det å bli såpass mye å velge mellom at det ikke helt går av seg selv lenger.

Ett eksempel på det: Renault Kangoo Z.E. som salgsmessig lever i skyggen av mer suksessrike konkurrenter. Nå skal vi finne ut om det er fortjent – eller om flere burde ta en nærmere titt på denne.

Hva er nytt?

Dette er altså den elektriske personbil-utgaven av Renaults varebilsuksess Kangoo. Fullt navn er Kangoo Z.E. Maxi, det betyr lang utgave. Bilen er en femseter, med digert bagasjerom. Offisiell rekkevidde er oppgitt til 270 kilometer etter den såkalte NEDC-normen. Den er nok optimistisk, men underveis i testperioden viser det seg at 200 kilometer er innen rekkevidde, med litt økonomisk kjøring. Startpris? Gunstige 246.700 kroner.

Ikke vanskelig å se at dette egentlig er en varebil...

Hva er styrker og svakheter her?

Er du ute etter en lekker bil med skarpe kjøreegenskaper? Da skal du nok se på noe helt annet. Varebilopphavet er ikke bare tydelig på designet, det merkes også godt bak rattet. Det er også flere billigløsninger her, som for eksempel navigasjonen som har håpløst tungvint betjening (og grafikk som ser ut som den er fra 1992).

Men når det er sagt, er det veldig mye positivt med denne bilen. Den er lettkjørt og praktisk og har et hav av plass. For småbarnsfamilier bør den være helt perfekt. Her kan du hive inn akebrett, barnevogner, og fredagshandling – ja, du trenger knapt tilhenger når våroppryddingen skal kjøres til gjenbruksstasjonen. Interiøret er også preget av hard og slitesterk plast. Dette er ikke en bil du er redd for å bruke!

Hva koster den?

Startprisen er altså på 246.480 kroner. Da er den ganske godt utstyrt. Du kan legge til metallic, elektrisk innfellbare speil, cruisekontroll og ryggekamera, det koster ikke stort mer enn 10.000 kroner, til sammen. I sum får du seriøst mye bil for pengene her.

Ladeluke i fronten, gjemt bak Renault-merket.

Hvem er konkurrentene?

De er det ikke veldig mange av, men Nissans e-NV200 har vært på markedet en god stund. Den får også snart lengre rekkevidde. Peugeot stiller med sin Tepee Electric i dette selskapet.

Vil naboen bli imponert?

Dette er antistatus-bil så det holder. Lenger fra Tesla Model X er det vanskelig å komme. For noen er nok det også helt greit.

Broom mener:

Det er noe befriende enkelt med en bil som dette. Den stiller opp og gjør jobben, og har sine store styrker i plass og pris. Du må ofte litt på komfort og kjøreegenskaper, men til vanlig "hverdagskjøring" duger det bra. Her hører det også med til saken at ingen av de andre folkelige elbilene akkurat er noen utpregede kjøremaskiner.

Hvis alternativet er en brukt elbil til samme pris, vil du fort oppdage at Kangoo rett og slett gir mer bil for pengene. Slik sett er det rart at ikke flere kjøper denne.

Her er det bare å lempe inn, for familier med seriøst plassbehov er dette innertier.

Hva mener eierne?

Fire Kangoo-eiere har lagt inn vurdering av bilen sin i Brooms bilguide. Klikk her for å se hva de mener:

Visste du at:

– Kangoo kom på markedet første gang i 1997 og har solgt i flere millioner eksemplarer siden.

– Kangoo Z.E. har tilleggsvarmer som går på diesel. Tanken er på 13 liter.

– Med en 7 kW lader fyller du batteriet helt opp på seks timer, men den kan ikke hurtiglades.

Det høyreiste karosseriet gjør at rekkevidden fort blir kraftig redusert i motorveihastigheter. På lokal småkjøring går det bedre.

RENAULT KANGOO Z.E. Modell: Maxi femseter Motor: Elektrisk Effekt: 44kW Batteri: 33 kWh 0-100 km/t: 22,4 sek Toppfart: 130 km/t Rekkevidde: 270 km (NEDC) Lengde/bredde/høyde: 4,59 - 1,82 - 1,83 meter Vekt: 1505 kg Pris: 246.480 kroner

