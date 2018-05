For to uker siden ble det kjent at Tim Bergling (28), kjent som Avicii, var funnet død i Oman, og for tre dager siden stod Tereza Kacerova (25) frem som superstjernens kjæreste.

I et langt innlegg på Instagram, skrev den tsjekkiske modellen og skuespilleren om sitt forhold til artisten. Hun la også ut en rekke bilder av Bergling sammen med sin sønn, Luca.

«Jeg var alltid bestemt på å holde forholdet vårt privat, for jeg ville at det bare skulle være vårt,» skrev Kacerova.

På ferie med eksen

Nå får 25-åringen oppmerksomhet for et annet Instagram-innlegg, som hun postet bare noen dager før Bergling døde.

16. april la hun ut bilder av seg selv, sønnen og sønnens far, Trent, som var på ferie sammen.

«Barnefar ble med oss til moderlandet,» skriver Kacerova i innlegget.

Nå reagerer mange på at 25-åringen var på ferie med ekskjæresten, bare noen dager før Avicii døde.

«Alle som ser Instagram-kontoen din vil se hvor ufordragelig dette er. Du har klart å bli lagt merke til, hold opp nå, skriver en Instagram-bruker.»

Spekulasjoner

Mange spekulerer også på at Tim og Helena ikke var forelsket.

«Hun følger han ikke tilbake en gang. Hun sluttet å følge han for en stund siden. Og for noen dager siden var hun på en konsert og ble filmet mens hun danset og lo», skriver en annen Instagram-bruker.

Flere mener også at de to ikke en gang var i et forhold lenger da artisten døde.

Tereza Kacerova la ut dette bildet av sønnen Luca og ekskjæresten Trent, noen dager før Avicii døde. Foto: Tereza Kacerova

«Jeg tror de slo opp for en stund siden. Hun bare sa det ikke, fordi hun ville ha publisitet», kommenterer en Instagram-bruker.

Må svare

25-åringen har sett seg nødt til å svare på noe av kritikken som har haglet i kommentarfeltet etter kjærestens død.

«Jeg håper ferien var verdt det og at den blir husket for resten av ditt liv, skriver en Instagram-bruker», hvorpå Kacerova svarer:

«Unnskyld meg, men dette er faren til mitt barn og han og Tim var venner. Det er sånn voksne forhold fungerer.»

«Kjæresten din var Avicii, og så var du med han», spør en annen bruker.

«Dette er faren til min sønn. Han og Tim var venner. Vi er alle voksne her. Jeg er også bestevenn med Trents kjæreste», skriver Kacerova.

Får støtte

Men til og med det at 25-åringen tar seg tid til å svare på de krasse kommentarene, blir hun kritisert for.

«Hvis du virkelig sørger, hvordan kan du ha tid til å lese kommentarer og svare. Wow!», skriver en Instagram-bruker.

Blant all kritikken ligger det også flere kommentarer fra folk som tar Kacerova i forsvar.

«Ikke hør på haterne, du har en vakker sjel».

«Hvorfor er alle så utrolig slemme mot denne sørgende jenta? Det er trist å se så mange dømmende folk som ikke en gang kjenner denne jenta. La henne være, hun har det vondt allerede», skriver en annen.

En tredje skriver at hun «mister troen på menneskeheten» av å lese alle de stygge kommentarene:

«Jeg kan ikke tro de onde tingene noen av dere sier om denne stakkars jenta. Jeg har helt ærlig mistet all min tro på menneskeheten på dette punktet, hvis dette er slik dere velger å behandle en person som akkurat har mistet en de helt tydelig elsket.»