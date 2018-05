I et intervju med tyske Bild gikk Schalke 04s Max Meyer (22) denne uken til angrep på klubbens ledelse. Tyskeren føler seg mobbet og kjenner seg ikke igjen i påstandene om at han motiveres av penger.

– Skuffet over anklagene

Det har resultert i en ordkrig mellom partene, som tirsdag kulminerte med at Meyer ikke blir en del av førstelaget de gjenstående ukene av sesongen.

– Vi kan ikke tolerere slike uttalelser og slik oppførsel. Vi er skuffet over anklagene om mobbing, men vi benekter det på det sterkeste. Det er en usann beskyldning. Schalke 04 har alltid oppført seg skikkelig mot Max Meyer, sier sportsdirektør Christian Heidel i en pressemelding.

Bakgrunnen for bråket hos de blå fra Gelsenkirchen er Meyers kontrakt. Den går ut til sommeren, og forrige uke ble det bekreftet at 22-åringen ikke kommer til å forlenge avtalen. Det resulterte i beskyldninger fra klubbens ledelse om at den meget lovende spilleren, som har spilt en sentral rolle for Schalke 04 de siste sesongene, motiveres av penger.

De mener også de har hatt vennlige samtaler med Meyer, men at han denne uken skal ha avslått en mulighet til dialog med ledelsen. Klubben benekter også at Meyer skal ha fått beskjed om å se seg om etter et nytt lag.

– Penge-toget har overgått følelsene. De som vil være i klubben for alltid, det er ikke mange igjen av dem, sier klubbpresident Clemens Tonnies ifølge Daily Mail.

Det strider mot Meyer versjon av saken. I intervjuet med Bild, som ble gjort uten tillatelse fra Schalke 04, gikk Meyer til angrep på Heidel og Tonnies.

– Jeg var aldri bekymret for pengene. Ellers ville jeg akseptert det andre og forbedrede tilbudet. Derfor er det skammelig at Tonnies prøver å få det til å se ut som det handler om penger for meg. Jeg ønsket bare å forlate Schalke 04 og ikke lenger jobbe under Heidel. Det er sannheten. I det siste føles det som mobbing, sier Meyer.

– Jeg har fått nok av alltid å lese om meg, men verken Heidel eller Tonnies har snakket med meg. Nå kan de lese hvordan de to siste årene har vært for meg i Schalke.

– Jeg har vært tilgjengelig

Meyer har vært på banen i 28 av Schalke 04s 37 kamper denne sesongen. Laget har imponert og ligger på andreplass bak den suverene ligamesteren Bayern München to serierunder før sesongslutt, men forholdet til klubbens ledelse har surnet i takt med kontraktsuenighetene.

Siden kontraktsavslaget i februar har Meyer spilt en stadig mindre rolle i laget. Meyer hevder selv at han fikk beskjed av sportsdirektør Heidel at han ikke burde håpe på mye spilletid. Tidlig i april ble Meyer byttet ut til pause i en kamp mot Hamburg, og siden den gang har han ikke spilt for laget.

I helgens kamp mot Borussia Mönchengladbach var ikke Meyer med i troppen, angivelig grunnet en skade han pådro seg på trening forrige uke. Også her strides partene.

– Jeg fikk en smell på onsdag, men jeg sa til doktoren på kvelden at jeg kunne trene. Jeg var ikke skadet. Det er det jeg sa til treneren på torsdag. Han sa før trening at jeg burde vente til mandag med trening. Jeg har vært tilgjengelig siden torsdag, sier Meyer.

Klubben på sin side skriver i pressemeldingen at Meyer avslo muligheten til en MR-undersøkelse av foten, og at han ikke har trent med laget siden den gang.

I motsetning til tidligere sesonger har Meyer i det siste spilt i en mer tilbaketrukket midtbanerolle. Klubben sier at dette ble gjort klart overfor Meyer før sesongen som en følge av prestasjonene på trening.

– Min følelse har lenge vært at Max følte seg hjemme her. Det har han uttrykt overfor trenerapparatet. Jeg er skuffet over de personlige angrepene, og kan ikke skjønne dem siden de ikke gir mening, sier trener Domenico Tedesco.

SURNET: Forholdet til klubben og trener Domenico Tedesco (t.v.) har ikke vært rosenrødt for Max Meyer de siste månedene. Foto: Martin Meissner

Hva nå?

1. juli går kontrakten ut og Meyer er ferdig i klubben han kom til som 13-åring. I flere sesonger er 22-åringen blitt koblet til klubber som Arsenal, Liverpool, Tottenham og Barcelona, så han skal nok ikke få store problemer med å finne seg en ny arbeidsgiver.

Meyer føyer seg med det inn i rekken av profilerte spillere som forlater Schalke 04 gratis. Sead Kolasinac (Arsenal), Joel Matip (Liverpool) og Leon Goretzka (til Bayern München i sommer) har alle forlatt Gelsenkirchen uten at klubben sitter igjen med noen overgangssum.