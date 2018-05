Hvorfor sparket du FBI-sjefen? Samarbeidet du med Russland? Hva visste du om møtet mellom Donald Trump Junior og en russisk advokat i Trump Tower? Det er blant et femtitalls spørsmål spesialetterforsker Robert S. Mueller nå vil ha svar på.

Det er den amerikanske storavisen The New York Times som natt til 1. mai publiserer spørsmålene. Avisen vil ikke fortelle hvem kilden er, men spørsmålene skal være basert på bakgrunn av notater president Donald Trumps advokater har gjort under møter med spesialetterforskeren og hans team.

Sammensvergelse med Russland

Målet er å finne ut om presidenten deltok i, eller visste om et samarbeid mellom Trumps presidentkampanje og Russland, og om Donald Trump har forsøkt å hindre den pågående etterforskningen.

I snart ett år har spesialetterforskeren og hans team jobbet med Russland-saken. Flere av Trumps medarbeidere er tiltalt og et par av dem har innrømmet både at de har forbindelser til Russland og at de har begått forbrytelser.

Michael Flynns løgner

En rekke av spørsmålene dreier seg om presidentens første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael T. Flynn, som fikk den viktige jobben til tross for advarsler fra Trumps forgjenger Barack Obama. «Lock her up!» – «Bur henne inne!» ropte rasende Trump-tilhengere taktfast om motkandidaten Hillary Clinton under valgkampen i 2016. Flere ganger med Flynn som dirigent.

Hva visste Donald Trump om Flynns kommunikasjon med russerne i ukene mellom valget i november 2016 og frem til Trump ble innsatt 20. januar 2017? Og fikk han vite at justisminister Sally Yates advarte Det hvite hus om at Flynn hadde løyet om disse kontaktene?

Prostituerte, urinering og sanksjoner

Forholdet mellom presidenten og tidligere FBI-sjef James Comey er viktig for spesialetterforskeren å få klarhet i. Det Mueller vil vite er om Trump sparket Comey for å beskytte sine nærmeste medarbeidere, eller kanskje presidenten selv.

James Comey informerte Trump tidlig om at FBI satt med opplysninger om at Kreml hadde materiale som kunne brukes til å legge press på presidenten. Det skulle dreie seg om en sexfilm som inkluderte russiske prostituerte som urinerte. Hvis en slik film eksisterte, kunne russerne bruke den til å presse Trump til ikke å innføre sanksjoner mot Russland. Donald Trump fikk vite at FBI etterforsket Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske valget. Det hører med til historien at Donald Trump ønsket å fjerne en del av sanksjonene, men at han ble stanset av Kongressen.

– FBI-sjefen var gal

Robert Mueller vil vite om det er riktig som Comey har forklart, at Donald Trump under en middag i Det hvite hus ba FBI-sjefen å love sin lojalitet til presidenten. Og om Trump så ba Comey om å la Flynn være i fred. Comey lovet ingenting, og fikk sparken.

Dagen etter at FBI-sjefen ble sparket, ønsket Donald Trump en russisk delegasjon velkommen til Det hvite hus. I spissen for delegasjonen var utenriksminister Sergej Lavrov. Ifølge russerne skal Trump ha sagt følgende: «Jeg har akkurat sparket FBI-sjefen. Han var gal». Før han fortsatte: «Jeg var under voldsomt press på grunn av Russland. Nå er det over».

Sparket virkelig presidenten Comey for å stanse etterforskningen? Under et intervju med journalisten Lester Holt fra TV-kanalen NBC dagen etter det russiske besøket sa Trump: «Jeg skulle sparke Comey (...) Da jeg bestemte meg, sa jeg til meg selv at hele denne Russlandsgreia er oppdiktet».

Presidentens offentlige trusler

12. mai 2017 tvitret presidenten at James Comey burde håpe at det ikke var noen lydbåndopptak av samtalene de hadde hatt. Var det et forsøk på å true den sparkede FBI-sjefen til taushet? I så fall var det mislykket. Det er bare et par uker siden James Comey bok A Higher Loyalty kom ut. Der får Donald Trump gjennomgå.

Spesialetterforsker Robert Mueller vil vite hvorfor Trump stadig har kommet med Twitter-angrep mot Comey, hans visedirektør Andrew McCabe og justisminister Jeff Sessions. Alle involvert i etterforskningen (Sessions ved at han erklærte seg inhabil og ikke håndterer noen spørsmål vedrørende saken). Sistnevnte jobber fortsatt for Trump. McCabe fikk sparken for noen uker siden. Har presidenten forsøkt å stanse etterforskningen?

Drittpakke på Hillary

Så er det møtet mellom Donald Trump Junior og en russisk advokat i Trump Tower i New York sommeren 2016. Trumps sønn var lovet en drittpakke på Hillary Clinton. Flere av den nåværende presidentens nærmeste medarbeidere deltok på møtet der et samarbeid med russerne ble diskutert. Visste Donald Trump om sønnens kontakt med russerne?

Mueller vet kanskje allerede svarene på de fleste spørsmålene. Flere av Trumps tidligere medarbeidere har sagt seg villige til å samarbeide med spesialetterforskeren. Donald Trump skal fortsatt ikke være hovedmålet for etterforskningen. Men dette kan endre seg når Mueller får svar på spørsmålene.

Vil Trump svare?

Gjentatte ganger har presidenten forsikret det amerikanske folket om at han ikke har gjort noe galt, og at det ikke har vært noen sammensvergelse med Russland. Derfor skulle han kanskje ikke ha noe i mot å møte Mueller for å gi sine svar. Men siden presidenten ikke er kjent for utstrakt selvkontroll, vil kanskje advokatene hans råde ham til å svare på flest mulig spørsmål skriftlig. Med deres hjelp.

Men blir han stevnet, blir han trolig nødt til å møte opp og svare foran en storjury. Der kan han velge å benytte seg av det såkalte femte grunnlovstillegget som gir enhver rett til å nekte å forklare seg, i frykt for at de kan komme til å innrømme forbrytelser. Skulle det komme så langt, eller skulle han få spesialetterforskeren sparket, er det vanskelig å se hvordan presidenten skal overleve politisk. Da vil også mange republikanere rette seg mot ham, og kreve riksrett.