Klokken 06.53 fikk politiet melding om en brann i et rekkehus på Høybråten i Oslo.

Nødetatene kom til stedet, og én person ble evakuert ut av boligen og fraktet til sykehus.

– Vedkommende skal være ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, melder politiet i Oslo.

Brannen virker å ha oppstått i taket på rekkehuset.

– Det er overtenning på taket, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Det er stor spredningsfare til de andre husene, sa operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Marita Aune, til TV 2 kort tid etter brannen ble oppdaget.

Ved 8-tiden opplyser vakthavende brannsjef Nicklas Helgstrand at brannen er under kontroll, og at den umiddelbare spredningsfaren er over.

– Vi har begrenset brannen, så det er ikke lenger spredningsfare til de ti tilstøtende boenhetene. Vi har god kontroll, men det er vanskelig å komme opp for å slukke brannen, sier Helgstrand.

Politiet har jobbet med å evakuere de andre beboerne i rekken av hus.

Huset som brenner ligger i Nuggerudveien, rett på grensen mellom Oslo og Akershus ved Lørenskog stasjon. Tett røyk driver sørover fra området, og politiet oppfordrer om å holde dører og og vinduer lukket.

Brannsjef Helgstrand sier ressurser både fra Lørenskog og Oslo er på stedet.