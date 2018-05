The Sun hevder på sensasjonelt vis at Rui Faria, José Mourinhos assistent i Manchester United, er aktuell til jobben som ny Arsenal-manager. Avisen hveder at portugiseren er ett av 14 navn på listen over mulige arvtakere etter Arséne Wenger.

Samtidig skriver Daily Record at Wenger har takket nei til et tilbud fra PSG. Han ønsker i stedet å ta over det franske landslaget.

Arsenal ønsker å signere Lyon-stjerne Nabil Fekir, skriver The Sun.

Express melder at Wolverhampton, Liverpool og West Ham er lystne på å hente keeper Jack Butland dersom Stoke skulle rykke ned fra Premier League.

Daily Record hevder å ha eksklusive nyheter på at Chelsea vurderer Julian Nagelsmann som erstatter til Antonio Conte i sommer.

Ifølge Sky Sports, som refererer til italienske Radio Crc, vil ikke agenten til Napoli-stopper Kalidou Koulibaly slå fast om senegaleseren blir værende eller ikke. Koulibaly har de siste overgangsvinduene vært sterkt koblet til Chelsea.

Chelsea, Liverpool og Tottenham er alle interesserte i Sporting-midtbanespiller Bruno Fernandes, skriver The Sun.

Watford er ifølge The Sun i førersetet i kampen om nedrykkstruede West Bromwichs Salomon Rondon.

Mirror skriver at West Brom også skal få store problemer med å holde på forsvarsspiller Craig Dawson dersom sesongen skulle ende på en av de siste tre plassene i Premier League. Både Burnley, Wolverhampton og West Ham kunne tenkt seg 27-åringen.

Daily Mail hevder at Manchester City-talent Javairo Dilrosun er i samtaler med Hertha Berlin. Det er samtidig interesse fra Benfica, Swansea og Derby.