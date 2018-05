Mange nordmenn virker å ha utnyttet at 1. mai er en fridag, ved å bruke natten til fest og moro. Politiet har også merket at russetiden offisielt er i gang.

Over hele landet melder de ulike politidistriktene om hendelser knyttet til høyt alkoholkonsum og påfølgende bråk.

Politiet i Trøndelag meldte blant annet ved midnatt om en beruset 17-åring i Trondheim som ble tatt med til arresten etter krangling. Ved 3-tiden kom flere meldinger om «utrivelige, fulle folk som ikke kan oppføre seg» ved byens hurtigmatkjeder.

I Sør-Øst politidistrikt kunne politiet i Skien rapportere om en kvinnelig taxikunde som nektet å betale for seg, og som attpåtil kastet opp i bilen. Kvinnen endte i arresten.

I Horten kolliderte en syklist med over én i promille med en bilist.

– Syklisten ble ganske skadet. Han ble sendt til sykehuset i Tønsberg med oppskrapt ansikt og to brekte tenner, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Groth.

Russebråk

Russen har bydd på utfordringer for politiet gjennom natten over store deler av landet. På grunn av det dårlige været flere steder har det ikke vært den verste 1. mai-natten politiet har opplevd, men det har likevel vært nok å gjøre.

På Gol måtte en patrulje rykke ut til Gol videregående skole etter meldinger om «mye russ og mye bråk» og «slåssing og fyll».

Politiet i Nordland hadde flere oppdrag knyttet til russefeiring. I Narvik ble en person anmeldt for å ha slått til to andre russ i forbindelse med en russefest, og en sjåfør av en russebil fikk førerkortet beslaglagt da han kjørte med personer på taket og panseret. Også personene utenfor bilen ble anmeldt.

På den døgnåpne McDonald's restauranten i Asker måtte politiet komme til unnsetning da 10-12 russebusser hadde samlet seg, og stemningen ble aggressiv.

I Hønefoss rykket en patrulje ut til legevakten etter melding om en russ som hadde brukket nesa i en slåsskamp.

– Patruljen etterforsket saken og har funnet navnet på to medruss, som angivelige gjerningspersoner, skriver politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Under et russetreff i Molde ble to personer tatt for kjøring i påvirket tilstand og en annen arrestert for kroppskrenkelse.

– Ti mindreårige i alderen 15-17 ble bortvist fra stedet. Barnevernsvakten og foreldre har tatt hånd om disse, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Politiet i Innlandet melder om mange klager på støy fra russ i Hamar, både ved Vikingskipet og Tjuvholmen.

– Russen bortvist fra begge stedene. Det har også vært tilløp til slagsmål på de samme stedene. Mange mindreårige ungdommer var beruset, skriver politiet.

Kort drosjetur

I Oslo sentrum ble en kvinne slått med en flaske i hodet under et slagsmål. Hun ble kjørt til Ullevål sykehus mens politiet sporet opp og pågrep den mistenkte gjerningsmannen.

På kaia i Haugesund utviklet det seg amper stemning i to-tiden. En 31 år gammel mann ble etter hvert pågrepet og anmeldt for vold mot politiet da han forsøkte å slå til en politimann i fjeset.

– I løpet av natten er det blitt bortvist ti personer fra sentrumsområdene i Egersund, Stavanger, Haugesund og på Stord. Alle forholdene skyldes fyll og krangel. En mann i Stavanger kom tilbake og endte i arresten, skriver politiet i Sør-Vest politidistrikt.

Like før klokken halv to på natten forsøkte en 20 år gammel mann å stjele en taxi i Hamar sentrum.

– En kar hadde vært innom legevakten, og da han skulle hjem fant han en ledig bil som han skulle prøve å kjøre. Han var beruset, og ikke helt i stand til å kjøre, så etter rundt hundre meter ble han stoppet, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Kjartan Våge.

Selv om mannen ikke rakk å komme langt, rakk han å kjøre lenge nok til å bli anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten førerkort.