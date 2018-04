I dag kom nyheten om at Oslo-politiet skal ansette 71 nye politifolk så fort som mulig.

Det kommer kommer i kjølvannet av en voldsbølge i hovedstaden siden nyttår.

Det er registrert minst seks skyteepisoder i Oslo som kan knyttes til kriminelle miljøer på Østkanten. I tillegg ble en syvbarnsmor og hennes sønn skutt på Fjellhamar tidlig i april. Politiet definerte det tidlig som en gjengrelatert voldsepisode.

De mest aktive gjengfraksjonene har i dag sitt utspring på blant annet Holmlia og Vestli, men miljøene beskrives som svært uoversiktlige.

Går kynisk til verks

Leder for enhet øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, sier at gjenglederne opptrer kynisk når de rekrutterer nye medlemmer. De går målrettet etter ungdom sliter på skolen og som har havnet utenfor.

– Mange er svært unge, og de prøver å søke en form for anerkjennelse. Mange opplever at de fort blir ofre etter at de kommer inn i gjengene, sier Lund.

Et vanlig virkemiddel, ifølge politiet, er at unge gutter «blir satt gjeld på». Det betyr at de får beskjed om at de skylder penger, ofte uten noen god grunn. Mange tør ikke å fortelle mor, far eller politiet om at de har havnet i problemer før situasjonen har eskalert.

Mafia-tilknytning

Det er særlig to navn som trekkes frem som sentrale i miljøene på henholdsvis Stovner og Vestli. Begge har hvert sitt lange, kriminelle rulleblad.

TV 2 får bekreftet at minst en av disse har forgreininger og kontakter i organiserte kriminelle miljøer utenfor Norges grenser.

Samarbeidet handler i korte trekk om å smugle inn partier med narkotika. Dopet er det ofte unge løpegutter som får i oppgave å omsette.

Mange av de som er pågrepet i de ulike gjengrelaterte episodene er unge gutter uten lederroller. Politiet sier at det er en prioritert oppgave å ta bakmennene fordi det vil strupe rekrutteringen.

Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterforskning og etterretning, sier at de kjenner godt til mange av lederskikkelsene, men at det krever langsiktig politiarbeid å få tatt dem.

En av årsakene er at de er profesjonelle og opererer i det skjulte. En annen årsak er at svært få snakker i avhør med politiet. Selv ofre for grov vold velger i noen tilfeller å tie i avhør med politiet. Represaliene knyttet til å snakke folk inn i straffesaker kan være alvorlige.

Fjerner natteravner

Etter den siste skyteepisoden på Vestli i helgen ble de lokale natteravnene oppfordret til ikke å gå patrulje i bydelen. Etter flere ubehagelige episoder den siste tiden, mener politiet at det rett og slett ikke er trygt nok for dem.

– Det skaper et inntrykk av at politiet ikke lenger har kontroll, sier Ole Martin Mortvedt, redaktør i Politiforum.

Han mener at oppfordringen om at natteravnene skal holdes innendørs er en fallitterklæring og at det viser at politiet er i ferd med å miste grepet om gjengene.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er uenig.

– Jeg er ikke enig i at det er en fallitterklæring, men vi ønsker ikke å ha denne situasjonen, sier han.

– Ikke håp her

Gode krefter prøver å mobilisere, men på Vestli er det mange som er i ferd med å gi opp.

– Vestli-torget er jo en oase, det er her alt foregår, sier Tove Hermansen.

Hun drev puben her på Vestli-torget i mange år og kjente folk i alle aldre. Men for litt siden fikk hun selv merke hvorfor frykt har bredt om seg på Vestli.

– For tre uker siden kom jeg over torget med bikkja, da det kom en hel gjeng som hadde dekket til ansiktet, og det var jo kjempebråk med politiet her. Jeg har aldri vært redd her, men den opplevelsen – den har virkelig gjort noe med meg, sier hun.

Vestli-torget er stedet der alle passerer. T-banen kommer opp midt på det lille torget. Coopen ligger der, sammen med puben, kiosken og to fastfood-steder. I helgen ble det løsnet skudd der, og det var her natteravnene fikk stein kastet etter seg.

– Det er ikke håp for dette stedet, sier Nikolai Jankovic.

Nikolai Jankovic ser ikke lyst på situasjonen. (Foto: Mari Hvattum / TV 2)

26-åringen har bodd i området i mange år, og sier det virker som politiet ikke har kontroll.

Ungdomsgjengene selger narkotika og bruker det helt åpenlyst, sier han. Han beskriver at det er ungdom ned i 14-årsalderen som går i ulike gjenger og ikke har respekt for politi. Han etterlyser flere patruljer på stedet.

Vil ikke la barna vokse opp her

Tobarnsfar Mohib Nematullah (25), som selv vokste opp i Kabul, har bestemt seg for at han ikke vil la sine to sønner vokse opp i bydelen der han selv hadde sin ungdomstid.

Mohib Nematullah (25) har fått nok. (Foto: Mari Hvattum / TV 2)

– Vestli har vært verdens roligste område, men nå når jeg hører om skyting da skjønner jeg at det er har blitt veldig tøft, sier han.

Ungdommene han ser henger i feil miljøer nå, kjenner han igjen som småguttene han så i området da han selv var 15.

– Jeg prøver å snakke med dem og si: det dere driver med er piss, og jeg snakker av egen erfaring.

Hardere nå

I ungdommen var han selv en del av en trøblete gjeng som drev med slossing og stjeling, men han sier det er helt annerledes nå. Nå har videregående-elevene narkotika i snuseskene og har våpen. Det er mye hardere nå, sier han.

Han tar oss med langs blokkene som omringer Vestli-torget og bort til et anleggsområde der han ofte var som ungdom.

Han peker dit ungomsklubben The planet lå. Et sted han og kompisene danset, rappet og spilte playstation. Det var også et sted der de hadde god kontakt med voksenpersoner. Klubben ble borte for flere år siden.

– Her hadde de spesialpedagoger som hadde samtaler med oss, spurte hva som plaget oss, hvordan vi hadde det.

Men for Mohid var det faren og moren som gjorde at han kom seg på rett kjøl. Han ber Vestli-foreldre om å engasjere seg i barna sine.

– De må snakke med dem, hente dem hvis de ikke kommer hjem til riktig tid, sette grenser og følge dem opp, sier han.