En kvinne i 40-årene ble mandag anmeldt etter at hun nektet å gjøre opp for seg på en restaurant i Tromsø.

Flere svindel-besøk

Politiet ble tilkalt til stedet og kunne raskt slå fast at det var samme kvinne som sto bak flere lignende tilfeller i byen den siste tiden.

– Denne personen har gått fra regningen to ganger i dag, én gang i går og opptil flere ganger den siste uka, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt, til TV 2.

Kvinnen er hjemmehørende i en trøndelagskommune. Operasjonslederen vet ikke hvor lenge hun har oppholdt seg i Tromsø.

– Dette er en person som har en rekke svindel- og bedragsaker på seg fra før fra andre steder. Vi vurderer fortløpende hvordan vi skal forholde oss til det, sier Thomassen.

Pålegg om å ikke oppsøke restauranter

Kvinnen har vært til avhør hos politiet mandag, og hun har fått pålegg om å holde seg borte fra byens restauranter.

– Hun er anmeldt for en rekke forhold. Det er så lav strafferamme for de forholdene, at det ikke har vært grunnlag for fengsling, men dette er noe vi må vurdere videre. Det kan ikke fortsette slik som dette, sier operasjonslederen.

Restaurantene som er utsatt for kvinnens lureri er de finere restaurantene i byen. Den første regningen kvinnen stakk fra mandag, var på 600 kroner. Utover det er det ikke kjent hvor store regninger kvinnen har stukket av fra.

