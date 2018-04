ØIF Arendal tok første stikk og slo Drammen 22-21 i den første semifinalekampen mellom lagene i sluttspillet mandag kveld.

Det var imidlertid en episode som skjedde etter rundt 23 minutters spill folk trolig vil snakke mest om etter kampen.

På stillingen 7-6 til Drammen gikk Drammens Gøran Sørheim rett i bakken etter et ublidt møte med ØIF Arendals tøffe svenske Per Kenny Ekman.

​Se episoden øverst! (video med tillatelse fra handballtv.com)

Selv om TV-bildene ikke viser det helt tydelig, fikk Ekman direkte rødt kort for slag.

I tumultene som oppstod i etterkant fikk også Drammens Christian Spanne direkte rødt kort for dytt og krangling.

– Kunne ikke fortsette kampen

Drammen-trener Kristian Kjelling opplyser til TV 2 Sporten at Sørheim fikk en albue rett i ansiktet, ble kvalm og kunne ikke fortsette kampen etter sammenstøtet med motspilleren.

– Han brukket en tann, sier Kjelling.

Han endte også med flere løse tenner etter en duell med Arendals Per Kenny Ekman, og ble sendt til legevakten for sjekk, skriver NTB.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener at i hvert fall Ekmans røde kort var helt korrekt.

– For meg er det jo et helt korrekt rødt kort. Det var en stygg takling. Det er alltid vanskelig å si om det var forsettelig eller ikke. Men slike ting vil vi ikke ha på en håndballbane, sier Svele til TV 2 Sporten.

Eksperten har likevel forståelse for at det ble litt høy temperatur under kampen.

– Det var høy temperatur, og det er naturlig når en sluttspillfinale kan gi Champions League-plass. Drammen har reist seg og allerede vunnet cupen, og vil til finalen. Dette er kamper som betyr mye for begge lagene, og da blir det høy og herlig temperatur hele veien. Det er så mange tøffe dueller og lagene spiller på marginer hele veien, og det skal være temperatur når så mye står på spill. Det er alltid moro å se det, poengterer Svele.

– Kan avgjøre på hjemmebane

Etter at ØIF gikk seirende ut av den første duellen mellom lagene, mener eksperten at overtaket foreløpig ligger hos Arendal.

– Arendal har en liten fordel, men lagene er såpass jevne at det kan snu i neste kamp. Det er derfor mange har tippet at duellen mellom disse lagene vil gå til tre kamper. Men siden Arendal har hjemmekamp på torsdag, så har de jo muligheten til å avgjøre i kamp to, oppsummerer eksperten.

Returkampen mellom ØIF Arendal og Drammen sendes direkte på TV 2 Sumo og TV 2 Sportskanalen førstkommende torsdag fra klokken 19.40.