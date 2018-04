Tottenham – Watford 2-0:

En scoring av Dele Alli og Harry Kane sørget for en oppskriftmessig 2-0-seier for Tottenham mot Watford mandag kveld.

​Se scoringene øverst!

Dermed festet Spurs grepet om fjerdeplassen. Avstanden ned til London-rival Chelsea på femteplass er nå fem poeng.

Kanes scoring var forøvrig Spurs' toppscorer 27. fulltreffer for sesongen, og han er nå bare fire bak Premier League-toppscorer Mohamed Salah.

– Det var en god seier. Dette trengte vi. Men vi kunne spilt bedre, spesielt i første omgang. Vi var heldige som ledet 1-0 da. Men vi vant, og det er det viktigste. Lloris gjorde en rekke gode redninger for oss gjennom hele kampen, sa Kane til PLTV etter kampslutt.

Og la til:

– Jeg er glad for å score igjen og ser frem til neste kamp. Jeg vil bli bedre hver sesong. Det er tre kamper igjen og jeg føler meg bra, så la oss se hva som skjer. vi vil avslutte høyest mulig på tabellen. vinner vi resten av kampene kan vi ta tredjeplassen.

– Den perfekte resepten

TV 2-ekspert Kasper Wikestad mener Kane trengte scoringen.

– Kane har stjålet overskriftene for mye annet enn mål den siste tiden. Den eneste resepten han ønsket å skrive ut, det var en scoring. Dette var den perfekte resepten for Kane, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Kane fikk virkelig smilet tilbake, og det gjorde han etter at han satte inn 2-0-scoringen, mente han.

Det engelske fotballforbundet (FA) måtte som kjent beklage en Twitter-melding de la ut etter Tottenhams tap mot Manchester United i semifinalen i FA-cupen. Teksten lød: «Hva har du i lommen din, Chris?» Vedlagt meldingen var en animasjon av United-stopper Chris Smalling, som tilsynelatende svarte «Harry Kane» på det nevnte spørsmålet.

– Han fomlet det til for seg

Tottenham tok oppskriftsmessig ledelsen da Dele Alli utnyttet en fryktelig keepertabbe av Orestis Karnezis i Watford-buret.

Keeperen glapp ballen etter et innlegg og ballen endte opp hos Christian Eriksen.

Han tittet opp og fant bedre plasserte Alli, som enkelt og nådeløst kunne sette inn 1-0 til hjemmelaget.

– Han var på rett plass til rett tid. Det er ikke tilfeldig at Eriksen og Alli var involvert. Men Karnezis fomlet det skikkelig til for seg i forkant, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om scoringen i Premier League-studio.

Kane gjorde jobben

Etter pause var Tottenham igjen dødelig effektive. Harry Kane prikket inn et innlegg fra kanten fra kloss hold i det 48. minutt. Servitør før Kanes scoring var Kieran Trippier.

– Den smakte godt for Harry Kane. Han har stjålet overskriftene for mye annet enn mål den siste tiden. Den eneste resepten han ønsket å skrive ut, det var en scoring. Det var Kanes 150. kamp og hans 105 mål i Premier League. I ligaen har han 27 og nærmer seg Salah, sa Kasper Wikestad etter at Kane hadde økt ledelsen til 2-0 for Tottenham.

I det 67. minutt var Jan Vertonghen bare noen centimeter fra å øke til 3-0. Men headingen traff stolpen og ut, og dermed må stopperen fremdeles vente på sin første Premier League-scoring på nesten fem år.

Etter 73 minutters spill trodde Kane at han hadde scoret sitt andre for dagen. Fra skrått hold skrudde han ballen i det lengste hjørnet, men fulltrefferen ble annullert for offside.

– Den var ganske klar, mente kommentator Wikestad om scoringen.

Dermed ble det ikke flere scoringer, og Spurs kunne juble for en sikker 2-0-seier.

Slik startet lagene:

Tottenham: Lloris – Trippier, Vertonghen, Sanchez, Heung-Min, Kane, Dier, Dembele, Alli, Eriksen, Davies

Watford: Karnezis – Mariappa, Richarlison, Cathcart, Doucoure, Gray, Hughes, Femenia, Holebas, Kabasele, Capoue