Den tidligere pornostjernen, Stormy Daniels, leverte mandag inn en formell stevning av president Donald Trump, melder nyhetsbyrået AP.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, mener Trump har tvitret en løgnaktig melding, som er ærekrenkende for noen uker tilbake.

Kaller Daniels svindler

«En skisse, mange år senere av en ikke-eksisterende mann. En total svindler som utnytter fake news-media. (Men de er klar over det!) skrev Trump på Twitter.

Tvittermeldingen peker på skissen Stormy Daniels fikk laget av mannen hun hevder truet henne til stillhet om affæren med Trump.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Daniels advokat, Michael Avenatti, sier at de vil vise at Trump ikke kan spre løgner om noen. Han sier også at Daniels har blitt utsatt for drapstrusler og trusler om vold, som følge av presidentens utsagn.

Vil ha jury

Avenatti sier de ønsker å få saken opp for en jury, og krever et udefinert erstatningsbeløp for den skade han har gjort.

Daniels har allerede gått til sak for å bli løst fra en taushetserklæring hun skrev under på i 2016 i bytte for en betaling på 130.000 dollar av Trumps personlige advokat, Michael Cohen.

Daniels sier hun hadde sex med Donald Trump én gang i 2006. Trump nekter både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen, mens Michael Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels.