Stabæk - Lillestrøm 3-2

Ikke siden nedrykkssesongen i 2012, har Stabæk gått over seks kamper uten seier. Da passet det på papiret greit å møte LSK, som før kampen hadde tapt alle sine tre bortekamper denne sesongen.

Stabæk fikk et mål imot etter 22 minutter, men snudde kampen til seier 3-2.

Ola Brynhildsen, som kombinerer tilværelsen som fotballspiller i Eliteserien med å være russ, var sentral i snuoperasjonen med godt spill generelt og to flotte scoringer spesielt.

– Stabæk har ikke vært imponerende i 2018, men Ola Brynhildsen var vært et skikkelig lyspunkt. Han spiller med stor selvtillit nå, og dette er bare en av de mange unge Stabæk-spillerne vi vil bli kjent med de neste sesongene. Det drives godt i Stabæk sine yngre avdelinger, og like viktig er det at de har en trener som ikke er redd for å gi unggutta sjansen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Unggutten fikk proffkontrakt med Stabæk i fjor. Da scoret han to mål på fem kamper.

– Det er utrolig deilig og viktig for laget. Nå har vi troen på at vi skal gjøre det til en vane å vinne, sa tomålsscoreren til Tv 2 etter kampen.

Russefeiringen kommer nå i andre rekke.

– Jeg får ikke mye tid til å være russ. Det blir mest fokus på å være fotballspiller.

Lå under først

Gjestene fikk relativt enkelt ta ledelsen på Nadderud etter 22 minutter. Erling Knudtzon ble spilt nydelig frem på venstresiden. Han avanserte mot keeper, men la uselvisk ballen ut til høyre. Der kom Ifeanyi Mathew løpende og enkelt scoret 1-0.

Det var den 21 år gamle nigerianerens første mål for sesongen.

Stabæk lot seg ikke vippe av pinnen. Belønningen fikk de i form av en utligning fra 19 år gamle Ola Brynhildsen. Han bredsidet fra seks meter inn et innlegg fra John Hou Sæter.

Stabæk følte seg også snytt for straffe etter 42 minutter da Tonny Brochmann gikk over ende etter å ha blitt tatt av Simen Rafn.

– Jeg har ikke sett situasjonen igjen, men jeg føler han treffer meg mer enn jeg treffer ham, sa Rafn til MAX i pausen.

Jesper Mathisen mener dog at det var et soleklart straffespark og at det er «smått utrolig» at det ikke blåses.

Fem minutter ut i andreomgangen var måljegeren Ohi Omoijuanfo på rov. Han ble spilt igjennom LSK-forsvaret av Franck Boli, spurtet med ballen mot mål og scoret sikkert. Etterpå feiret han med Fortnite-dansen (også kalt L-dansen, L som i loser – engelsk for taper), blant annet gjort kjent av Antoine Griezmann.

– De blir rett og slett parkert av Ohi. Lillestrøm viser frem et forsvarsspill som kommer til å holde Arne Erlandsen våken i hele natt, men Stabæk skal uansett ha ros for spillet i forkant av scoringen, sier Jesper Mathisen.

Ohi feiret med dans etter sin scoring. Foto: Åserud, Lise

Ny Brynhildsen-scoring

Unge Brynhildsen var på farten igjen åtte minutter senere. Han var iskald med ballen i beina i feltet, og fintet keeper da han scoret 3-1.

– Det så lett ut?

– Hehe, det var litt lett. Jeg har fått høre på trening at jeg må begynne å runde keeper, så da får jeg begynne å gjøre det, sa han smilende om målet etter kampen.

Spenningen ble holdt ved like da innbytter Gary Martin reduserte til 2-3 etter 66 minutter. De ga nytt liv til LSK i en intens kamp der begge lag hadde svære sjanser til å score før det var slutt, men ingen av dem klarte det.

Stabæk skulle muligens ha fått straffe etter 88 minutter da et skudd fra Brynhildsen ble avverget med armen av LSK-forsvarer Mats Haakenstad, men dommeren blåste ikke.

Seieren til Stabæk gjør at LSK nå er under streken med fire poeng på en 15. plass, mens bæringene klatret til en 12. plass.