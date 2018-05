Volkswagen-konsernet jobber nå intenst med det som skal bli en stor elbil-offensiv.

En rekke nye modeller skal rulles ut de kommende årene, fra blant andre VW, Audi og Skoda.

Først ut er Audi med SUV-en e-tron som kommer helt mot tampen av 2018. Men Volkswagen er heller ikke langt etter.

Tar over etter e-GolfS

Neste år er det nemlig klart for den første modellen i deres kommende serie av elbiler, kalt I.D. Det som skal være et bilde av produksjonsklar bil har nå lekket ut i tyske media, først ut var Bild (bak betalingsmur).

Bilen har mye til felles med konseptbilen I.D. som VW tidligere har vist oss. I praksis blir dette oppfølgeren til dagens bestselger e-Golf. De to bilene er omrtrent identiske i størrelse. Men i motsetning til Golfen er bilene i I.D-serien konstruert og utviklet som elbiler helt fra starten. Det betyr blant annet svært god innvendig plass i forhold til bilstørrelsen.

Ifølge Bild skal den produksjoneklare bilen hete Neo. Den skal ha en rekkevidde på mellom 400 og 600 kilometer, etter målestandarden NEDC som nå er på vei ut. I praksis betyr nok det rundt 400 kilometer etter den nye og mer realistiske WLTP-standarden.

Norsk elbil-favoritt skal gå lengre

Slik ser I.D. ut i konseptversjon, den produksjonsklare bilen har vært tro mot utgangspunktet.

Viktig å komme kjapt ut

Prismessig har VW tidligere gått ut med ambisjoner om at bilen skal koste betydelig mindre enn Teslas Model 3. I praksis kan det bety startpris på rundt 250.000 kroner. når Neo kommer til Norge. Da vil den også være svært konkurransedyktig. Sannsynligvis vil VW gå for minst to forskjellige størrelser på batteripakken, noe som også vil gjenspeiles i prisene.

Det er ventet at Neo blir offisielt lansert i andre halvdel 2019, men at leveringene ut til kundene neppe starter før tidlig i 2020. Men her kan nok VW komme til å overraske oss. Det er et viktig poeng å få bilen ut på markedet før "alle andre" er klare med elbiler. På det området pågår det nå et skikkelig kappløp mellom mange produsenter.

Denne bilen ofret VW på grunn av Dieselgate ​

I.BUZZ er den legendariske Hippiebussen i ny tapning, nå også som elbil. Foto: Scanpix

Mer enn 20 elektriske modeller

Neo er bygget på Volkswagens nye, heleelektriske plattform, kalt MEB. Den skal være ryggraden i fremtidens elektriske modeller fra konsernet, og vil gjøre det mulig å tilby biler med lang rekkevidde og god plass, til gunstig pris.

Innen 2025 planlegger Volkswagen å lansere mer enn 20 elektriske modeller.

Etter Neo kommer en elektrisk SUV som så langt har navnet I.D. CROZZ, deretter kommer I.D. BUZZ med mye inspirasjon fra den legendariske Hippiebussen – og så en elektrisk sedan med konseptnavnet I.D. VIZZION.

Bileksperten: – Folk blir forbannet når de ser bilen min

Se video av VWs elektriske konsept under:

​