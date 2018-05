I bilens barndom, helt i starten av forrige århundre, var bil eksklusive greier. Noe som var forbeholdt de få og rike.

Så fikk en mann med Henry Ford en god ide, etter at han gjentatte ganger hadde "gått på ræva" og vært konkursen nær. Han ville lage en folkebil som vanlige arbeidere også hadde råd til. Satse på stort volum og små marginer. Det funket. Ford Model T var foruten en ekte folkebil, en gedigen suksess. En svært økonomisk innbringende sådan også.

Arbeidernes arbeidsbil

Siden har flere fulgt den geniale ideen. Det skulle være nok å nevne biler som Citröen 2CV og Renault 4, BMW Isetta og Fiat 500 For ikke å snakke om folkebilen over alle. Nemlig Folkevogna. Eller Volkswagen Type 1 som den formelt heter.

Pris, plass og praktiske egenskaper ble prioritert, slik at vanlige folk hadde råd til å kjøpe og å eie disse på alminnelig arbeiderlønnn.

Disse bilene var ofte enkelt konstruert og uten unødvendig utstyr og dill-dall.

VW Transporter var arbeidernes arbeidsbil.

I kjølvannet av Bobla fulgte arbeidernes arbeidsbil. Nemlig VW Transporter, eller Type 2 om vi skal være korrekte. Denne bygde på samme grunn-filosofi som Bobla.

Den skulle være en praktisk bil for distribusjon av varer, servicetjenester eller mennesker. Den fantes i mange varianter. Som pickup med lasteplan og eventuelt kapell, den fantes som lukket varebil uten sideruter, den fantes som «buss» med flere seter og ikke minst som campingbil. Dessuten ble mange spesialtilpasset med for eksempel høyt tak, som kjølebil, ambulanse etc. Valgmulighetene var mange.

Tro det eller ei - denne VW-en er en Porsche! ​

Denne fine VW pickupen er til salgs i Østfold. Faksimile fra AutoDB.

Prisene har skutt i været

Men det har skjedd noe i brukmarkedet for disse litt unnselige, gamle sliterne. De vekker tydeligvis en del nostalgiske følelser, har blitt veldig populære som hobby- og samlerbiler og prisene har formelig skutt i været de siste årene.

For ikke så mange år siden var en uslitt, rusten og ikke helt komplett VW Transporter mer eller mindre verdiløs. Slik er det ikke mer. Enkelte er villige til å koste på millionbeløp i restaurering av disse bilene nå. Aller mest populær er den såkalte Samba-bussen med takvinduer, men også for mer alminnelige eksemplarer har prisene skutt i været.

Ett eksempel er bilen du ser på disse bildene. En VW Transporter pickup fra 1964. En veldig vanlig bil for noen tiår siden. Nå er den tilsalgs for 275.000 kroner her i Norge. Bilen er etter bildene og annonseteksten å dømme fin, så prisen er neppe feil.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Det er noe kjent, nært og koselig med biler man husker fra barndommen. Faksimile fra AutoDB.no

Koster mer enn Rolls-Royce

Denne bilen ble tatt ut i trafikk, trolig små-sliten og mett av dage allerede i 1971. Hvem tror du den gangen kunne forutsi at du faktisk nå må betale mer for en slik bil enn for en fin, brukt Rolls Royce fra 1971? Hadde man påstått noe slikt, ville man antagelig blitt stemplet som tulling.

Vi ser mye av det samme på en del andre, helt alminnelige arbeiderklasse-biler også. Ford Escort, Volvo Amazon er et par eksempler på biler der verdien har økt mye og fort... None synes det er dumt og det er jo til å forstå. Det blir dyrere å kjøpe for de som har lyst på slik bil.

På den annen side sier prisøkningen på disse bilene ganske mye om at arbeider-sjela fortsatt står sterk både her i Norge og i store deler i resten av Europa. Minner og nostalgi er nok stikkord her. Men vi nordmenn er – eller i alle fall her vært – et jordnært folkeferd med stor respekt for de av forfedrene våre som bygde landet og dermed velferdsstaten i bor i.

Vi gjør oppmerksom på at AutoDB og Broom har samme eier.

Les også: Her får VW-klassikerne nytt liv

Video: Den legendariske "Hippiebussen" tar farvel

​