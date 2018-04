Det er ukrainske grensemyndigheter som i en melding på sine nettsider skriver om den underlige hendelsen som fant sted søndag.

Ifølge politiet forsøkte den norske statsborgeren å krysse Donau ved hjelp av to plastdunker ved byen Izmail i Ukraina.

Donau løper langs byens utkant og markerer grensen mellom Ukraina og Romania.

– Skulle til Afrika

Det var tips til den lokale grenseinspektøren om en ukjent person ved elva som gjorde at politiet rykket ut og fant en mann ikledd gummistøvler og shorts.

Bilder tatt ved elvebredden viser nordmannen peke utover elven. Ved siden av ham står to hvite plastdunker, en plastpose og en bag.

Politiet mener han forsøkte å komme seg over elva ved hjelp av plastdunkene.

Politiet skriver at mannen selv forklarte at han var på vei til Romania, og at han hadde planer om å reise til Afrika via Romania og «andre EU-land».

PÅGREPET: Grensepolitiet i Ukraina har publisert bilder av den norske statsborgeren som ble tatt i forsøke på å krysse Donau på to plastdunker. Foto: Ukrainske grensemyndigheter

UD: Kjent med saken

Det norske utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med innholdet i politiets rapport.

– Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Ukraina og arbeider med å få bekreftet opplysningen, sier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD til TV 2.

Hadde narkotika

I tillegg til forsøk på ulovlig grenekryssing er nordmannen mistenkt for å ha oppholdt seg ulovlig i Ukraina.

Politiet skriver også at de under pågripelsen av mannen fant 128 piller med narkotisk stoff.

Narkotikaen skal ha en verdi som tilsvarer 3500 kroner, ifølge politiet.

– Hans skjebne vil bli avgjort av retten, skriver ukrainsk politi.