– Det er med stor sorg at BBC kan bekrefte at afghanske BBCs reporter Ahmad Shah er død etter et angrep tidligere i dag i Khost-provinsen, sier BBC World Services direktør Jamie Angus i en uttalelse.

Shah skal ha blitt skutt og drept under angrepet.

Selvmordsbombere

Tidligere mandag ble det franske nyhetsbyrået AFPs fotograf Shah Marai og åtte andre pressefolk drept i et selvmordsangrep i hovedstaden Kabul.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har sagt de står bak angrepet.

Først skjedde det et angrep der en person på en motorsykkel sprengte en bombe.

15 minutter senere skjedde det et nytt angrep blant folkene som samlet seg etter det første angrepet, blant dem mange journalister.

26 drept

Det afghanske innenriksdepartementet har opplyst at minst ti journalister var blant de 26 som ble drept av bombene i Kabul mandag.

En politimann har sagt til nyhetsbyrået AFP at det andre angrepet ble utført av en person som utga seg for å være journalist, før han detonerte bomben i folkemengden.

BBC Afghan reporter Ahmad Shah, 29, killed in attack in eastern Khost region, BBC says https://t.co/nEO3JCQLuy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 30, 2018

(©NTB / TV 2)