Målet er 800.000 kroner. Så langt har de fått inn snaut 25.000 kroner - på ett døgn.

Bakgrunnen er at Lørenskog Ishockeyklubb har store økonomiske problemer, og trenger cirka 1 million kroner for å unngå konkurs.

Forrige uke skrev TV 2 at klubben ikke får hjelp av Lørenskog kommune, og må nå finne andre måter å betale gjelden på.

– Kunne ikke sitte å se på

Ronny Torkhildsen er en av initiativtakerne, og han håper nå at folk vil bidra til å redde klubben.

– Jeg følte at jeg ikke kunne sitte å se på at klubben gikk konkurs, så vi gjør dette for å klare å beholde laget i GET-ligaen rett og slett. Det betyr også mye for breddeavdelingen å ha et elitelag. 800.000 er jo nærmere det beløpet klubben trenger totalt, men alt hjelper, sier Thorkildsen til TV 2.

– Hvem er det som har bidratt så langt?

– Det er mest privatpersoner, men vi håper jo også at næringslivet melder seg på. Det er vanskelig å få folk utenfor miljøet til å engasjere seg, og hadde jeg hatt tid hadde jeg gått rundt til alle bedrifter på hele Romerike. Men vi håper folk vil bidra til at Lørenskog unngår konkurs, understreker han.

Foran forrige sesong bestemte noen Sparta-supportere for å gjøre det samme, for at klubben skulle få mulighet til å kjøpe nye spillere. Det endte med 550.000 kroner til klubbkassa.

Dårlig tid

Klubblisensutvalget i Norges Ishockeyforbund har tidligere fortalt til TV 2 at det blir avgjort i løpet av mai om klubben får fornyet lisens for kommende sesong, eller ikke.

NTB skrev forrige uke at forbundet har gitt Lørenskog frist til 4. mai med å sende informasjon som viser at de kan spille i eliteserien neste sesong.

Dermed begynner det virkelig å haste for Lørenskog.