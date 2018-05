– Husker jeg rett, så var det ikke akkurat vakkert, sier han og ler.

Kristoff fikk masse oppmerksomhet etter at han «reddet» arrangøren i fjor. Da de ikke klarte å spille av nasjonalsangen under seiersseremonien, grep han mikrofoen og sang «Ja, vi elsker» solo fra toppen av premiepallen - til stor begeistring fra andre deltakere og publikum.

Hyllet for stuntet

Selv om han ikke akkurat traff like godt på tonene som i spurten, ble han hyllet for stuntet etterpå.

– Sterk seier til Kristoff. Men enda sterkere når han tar mikrofonen på podiet og synger «Ja, vi elsker», twitret TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Jeg må nok legge meg litt dypere i toneleie hvis det samme skjer i år, spøker Kristoff foran rittet som sendes på TV 2 Sportskanalen fra kl 11.55.

Seiersgaranti

30-åringen har vunnet dette rittet tre ganger før, og er klar for å jakte nok en seier.

– De har gjort litt forandringer på løypa i år. Nå er det noen flere bakker, noe som passer meg litt mindre, men den er ikke hardere enn at jeg bør klare å bite meg fast. Mot slutten av rittet er det imidlertid ganske likt slik det har vært før, og det er da det hele skal avgjøres, forteller han fra Tyskland.

Kristoff har hatt en liten pause etter klassikerne, som endte i en lei velt i Paris-Roubaix. Nå starter oppkjøringen mot del to av sesongen, der Tour de France er det neste store målet.

– Dette rittet har gitt meg stor suksess tidligere, og jeg har et ønske om å vinne flere ritt enn de to seirene jeg står bokført med så langt. Det ville gitt en boost for selvtilliten. Men jeg er ikke i toppslag ennå, det er fortsatt lenge til sommeren, understreker han.

Norsk duell

Fem nordmenn stiller til start i Eschborn-Frankfurt. En av dem er Edvald Boasson Hagen. På grunn av store skadeproblemer i Dimension Data, ble han hentet inn på kort varsel.

– Jeg ble slengt inn her. Det kom litt overraskende, men jeg tar det som en del av treningen. Dette er ikke det rittet jeg satser mest på, men jeg skal gjøre mitt beste og håper å kjempe i toppen, forteller Boasson Hagen til TV 2.

– Etter klassikerne har jeg fått trent det jeg skal. Men det er vanskelig å si noe om formen når jeg stort sett trener alene. Jeg har aldri deltatt i Eschborn-Frankfurt før, men det virker som et fint løp, legger han til.

PS! Sven Erik Bystrøm, Sindre S. Lunke og Odd Christian Eiking er de tre andre nordmennene som stiller til startstreken i rittet som du også ser på TV 2 Sumo.