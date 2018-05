Hver vår har de ansatte på Coop Extra på Halsøy vårrengjøring, men årets rengjøring ble mer omfattende enn det Sten Solvang (56) hadde sett for seg.

Da Sten skulle rydde i hekken like ved butikken, dukket den ene hundeposen etter den andre opp.

Da han hadde fisket ut 50 poser med hundebæsj ut av hekken, måtte han ty til hjelpemidler for å få ut alt.

– Det var helt forferdelig. Jeg måtte stikke i butikken og kjøpe en hekkesaks for å få ut alt, sier Mosjøen-mannen til TV 2.

Det var Helgelendingen som først omtalte saken.

RYDDET OPP: Sten Solvang måtte tømme hele hekken for hundebæsjposer. Foto: Privat

– Det er jo mye som dukker opp når snøen smelter, men jeg har aldri opplevd noe som dette før, sier Sten, som anslår at han til slutt satt igjen med nesten 100 poser.

– Posene lå strødd helt fra busskuret foran butikken, til gangbrua. Jeg mistenker at det er samme person som har kastet alle disse posene over tid, sier han.

Han forklarer at posene er helt like, og at de er knytet på samme måte.

– Det er ren idioti, dette her, sier han.

Inspirert av Geir i Arendal

TV 2 skrev tidligere denne måneden om Arendal-mannen Geir Schipper (48) som satte seg på vakt for å ta personen som kaster poser med hundebæsj i gata hans på fersken.

– Jeg har faktisk vurdert å gjøre det samme som Geir, men jeg har ingen anelse om når denne personen lufter hunden sin. Vi har jo dessuten kameraer på utsiden av butikken, så vi kan finne synderen hvis vi vil, sier Sten.

– Hva vil du si til synderen hvis du finner han eller henne?

– Da skal jeg invitere denne personen på en kald pils, og så skal seg si at hvis dette gjentar seg, så...., svarer Sten og ler.

Han forteller at hvis det er så vanskelig for personen å kaste posene i søppeldunken utenfor butikken, så kan personen ringe ham.

– Jeg kan kaste posene for ham hvis det er så jæ**a vanskelig, sier han.

​