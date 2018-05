Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny.

Jeg har en 2015 VW Polo TSI 110 hk. På siste service fikk jeg beskjed om at mitt batteri var defekt, det selv om bilen bare har gått ca 8.000 km. Dette var ingen garantisak. Er det mulig??? Et nytt batteri er svindyrt, ca 3.500 kr. ville de ha for det.

Benny svarer:

Heisann! 8.000 kilometer på tre år? Da har du virkelig ikke kjørt veldig mye. Noen vil kanskje mene at den lave årlige kjørelengden kan skape problemer her. Særlig om de 8.000 kilometerne er mye småkjøring.

Da kan det nok fort være behov for vedlikeholdslading en gang eller to i løpet av året. Jeg mener allikevel at batteriet ditt skal tåle dette.

Batterier er det sammen med ulike bremsekomponenter som bremseklosser / bremseskiver litt i gråsonen for hva som er slitedel, altså en del som både skal og blir slitt ved bruk, og dermed er unntatt de alminnelige garantibestemmelsene.

Dra tilbake og klag!

Men ikke hos Møller, som er importør og dermed reklamasjons-ansvarlig for din bil. De kjører garanti på 5 år eller 100.000 kilometer (det som kommer først), også på startbatterier.

Slik sett skulle du fått dekket nytt batteri i din bil på garantien. Unntaket her er om du har kommet i skade for å ødelegge det selv. For eksempel ved å hjelpe naboen med å få start med startkabler og koblet disse feil, eller om du på noen måte har kortsluttet batteriet. Sannsynligheten for dette antar jeg er minimal.

Tok du servicen hos merkeforhandler – eller ett frittstående verksted? Det du uansett bør gjøre her er å dra tilbake til verkstedet og påklage avgjørelsen. Om de ikke vil høre på deg, tar du kontakt med importøren og snakker med noen som steller med garanti der, så vil du nok få hjelp.

Jeg synes også at 3.500 kroner for et batteri til en liten bensinbil er i stiveste laget. Men akkurat i dette tilfellet betyr det ikke så mye – for du skal ikke betale for dette selv.

Ønsker deg lykke til!

