En mann tidlig i 40-årene er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fire års fengsel for sovevoldtekt av sin tidligere samboer.

Han må i tillegg betale 160.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Etter voldtekten la han igjen en lapp i kvinnen, som er fra Midt-Troms, sin BH:

«Synd du sovna, har det på film», stod det.

Det var Folkebladet som først omtalte saken.

Fornærmede: – En syk mann

Det var 3. mai i 2016 at kvinnen våknet fullt påkledd, sittende i en stol, og med en lapp i BH-en.

Etter å ha lest lappen, konfronterte hun mannen. Deretter fikk hun se opptakene han hadde gjort med mobilen sin.

«Fornærmede ba ham slette filmene, og trodde han gjorde det, men ble i ettertid klar over at han ikke hadde gjort det», står det i dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Mannen ble i 2017 dømt for voldtekten i Senja tingrett, men anket saken.

I tingretten forklarte kvinnen ifølge Nordlys at hun ble sint da hun så opptakene, og sa at han var en syk mann.

Hun sa også at hun var så opprørt at hun satte seg i dusjen og gråt.

Mannen ble i 2014 dømt for å ha utsatt den samme kvinnen, som da var hans samboer, for vold.

– Han har vurdert å anke dommen, men det ser ikke ut til at vi går videre med dette. Mannen tar nå inn over seg dommen han har fått, opplyser mannens advokat Kathrine Gry Jakobsen til TV 2.

– En form for «practical joke»

Under ankeforhandlingen hevdet domfelte at kvinnen våknet under samleiet, og at de gikk inn på soverommet og fortsatte å ha sex der.

«Domfelte oppfattet ikke det som skjedde som noen voldtekt ettersom han ikke brukte noe vold. Han regnet også med at fornærmede syntes det var greit, og at hun, ut fra tidligere erfaringer dem imellom, hadde samtykket til at de kunne ha sex selv om hun sov», står det i dommen.

Og:

«Han antydet også at hans seksuelle omgang med fornærmede mens hun sov, var ledd i en eller form for «practical joke», avledet av noe han hadde hørt om fornærmede i en annen forbindelse».

Enstemmig dom

I retten har fornærmede avvist at hun noen gang samtykket til at domfelte kunne ha sex med henne mens hun sov.

«I samsvar med lagrettens fellende kjennelse legger lagmannsretten til grunn at fornærmede ikke hadde samtykket til at domfelte kunne ha seksuell omgang med henne mens hun sov, og at domfelte heller ikke kan høres med at han selv trodde det. At han trodde fornærmede ville like det er ikke straffriende, ei heller om han eventuelt mente det som en spøk», står det i dommen.

Dommen i Hålogaland lagmannsrett er enstemmig.