Tirsdag er det 1. mai, og våren er på vei, men ifølge meteorologene blir det lite vår-stemning i Sør-Norge første dag av årets femte måned.

– Om morgenen blir det kaldt, og det kan bli sludd i Oslo, sier vakthavende meteorolog i Storm, Ine Ynnesdal, til TV 2.

Meteorologisk institutt meldte mandag morgen at det ville bli snø i Oslo sentrum 1. mai.

– Dette er nok å dra den litt langt, selv om det vil bli snø flere steder på Østlandet. Det er ikke sikkert vi skal så mye lenger opp enn til Holmenkollen for å se snø, sier hun.

Vått

Når den verste kulda gir seg tirsdag morgen, fortsetter regnet i hele Sør-Norge.

– På Sørlandet vil det nok bli litt opphold i løpet av ettermiddagen, mens regnet vil henge igjen på Vestlandet, sier Ynnesdal.

På Østlandet vil regnet henge igjen gjennom kvelden.

Fint nord

Lenger nordover i vårt landstrakte land blir det bedre enn i sør.

I Trøndelag og Møre og Romsdal starter dagen med en del nedbør, men skyene vil ifølge meterologen lette utover dagen.

I Nord-Norge blir været stort sett fint.

– Nedbør vil det kun bli i grenseområdene. Det kan bli litt skyer i Nordland, men stort sett fint vær i hele nord, sier metrologen.

Spennende helg

Utover i uken vil været bli variert.

– I nord vil godværet fortsette, mens det i sør blir skiftende. Det blir en del variert vær, og mot helgen blir det spennende, sier hun.

Det ligger nemlig et høytrykk over Tyskland og Polen som kan komme over Sør-Norge. Isåfall vil sør få en svært fin helg. Men dersom høytrykket ikke kommer helt over Norge, ligger det flere fronter som er klare for å komme innover landet. Da vil været bli dårligere.

– Kampen mellom høytrykket og fronten vil avgjøre helgen, sier hun.