Våren er her. Da våkner også amcar-miljøet skikkelig til liv igjen. Det miljøet er stort i Norge.

Amerikanske muskel- og sportsbiler står parkert rundt om i garasjer og låver i det ganske land.

Men om du ikke har kjøpt enda, eller tenker å utvide samlingen din, har vi noen gode kjøpsråd.

Vi har nemlig snakket med redaktør for Amcar i Norge, Lord Arnstein Landsem, og bedt han komme med noen gode kjøpstips. Utgangspunktet er fem amcars det kan være smart å kjøpe nå, og som ikke koster skjorta.

Lord Arnstein Landsem er redaktør i AMCAR, og har dessuten skrevet bok om amerikanske biler.

Landsem, som også har jobbet i både Broom og Autofil, er en av dem som kjenner dette markedet best.

– Mye kjøre- og eieglede

– Et godt, klassisk kjøp er så mangt. Hvis du tenker ren investering er det vanskelig å komme utenom Mopar-biler med Hemi eller Shelby Mustang. Men ikke alle har syvsifrede beløp i tankene når de skal kjøpe klassisk bil. Da kan det være greit å se etter biler i en lavere prisklasse, som kan gi mye kjøre- og eieglede til en billig penge, sier Landsem.

Han mener at amerikansk bil som regel er et godt kjøp, fordi de er relativt rimelige, bilene er solide og deleprisene er lave, hvis noe skulle gå virkelig galt.

– Jeg er litt opptatt av at bilhobbyen skal være for alle, derfor vil jeg gjerne anbefale klassikere som ikke koster så mye, understreker Landsem.

Andre generasjon Ford Mustang er det mulig å få kjøpt til drøyt 100.000 kroner i USA.

Ford Mustang 1974-1978

Mange synes de første årgangene av Mustang er penest. Prisene på første generasjon Mustang, inkludert de litt større 1971-1973-modellene, har for lengst steget drastisk.

Det motsatte er tilfellet for andre generasjon (1974-1978). Her har prisene stått på stedet hvil i årtier. Da 1974-modellen kom, ble de fleste enormt skuffet. Designet var kjipt i forhold til 1973, og man fikk ikke engang V8-motor.

Den kom først i 1975, men på 70-tallet ble all effekt kvalt av diverse luftrensende mikkmakk. Derfor gikk selv toppmodellene Cobra- og King Cobra-utgavene dårlig.

Alt dette har altså bidratt til lavt prisnivå. Og finner du en Cobra eller King Cobra får du et framtidig samleobjekt til en relativt hyggelig pris. Den voldsomme grafikken disse modellene har er bare superherlig i all sin 70-talls glorie. Hvem bryr seg i dag om en 40 år gammel bil går så veldig fort, eller ikke?

Styr unna kjipe basisversjoner som du nærmest kan få gratis, og gå for Cobra eller King Cobra. Selv en tilnærmet strøken King Cobra ligger på rundt 15.000 dollar (ca 115.000 kroner) i butikken i USA.

Liker du overhodet ikke Mustang II, anbefales en Mustang III fra åttitallet. Den er veldig mye bil for pengene, og naturlig nok et bedre produkt enn syttitallsbilen.

Trans Am er en ikonisk bil. Likevel kan du få et eksemplar til svært gunstig pris.

Pontiac Firebird Trans Am 1982-1992

Tredje generasjon Pontiac Firebird er et veldig godt kjøp. I USA florerer det av dem, og du kan finne kjørbare biler for et par tusen dollar. I Statene har bilene et litt dårlig rykte i form av sin lave status i tvilsomme boligstrøk, men man må ikke glemme at dette var utrolig kule biler da de var ny.

Den lave statusen er dessuten positivt for den som vil kjøpe en, siden det presser prisen ned. Også i Norge finnes det en god del tredje generasjon Firebird, og det er selvsagt toppmodellen Trans Am du helst ønsker deg.

Forskjellen i kjøreopplevelse fra basismodeller og opp til Trans Am er enorm. De billigste utgavene har for liten motor, og for dårlig fjæring, mens Trans Am har både V8 og sportslige kjøreegenskaper.

GTA-modellen er selvsagt ekstra stas, men koster litt mer. Liker du ikke skjulte lykter, er søstermodellen Chevrolet Camaro selvsagt et like godt kjøp som Firebird.

Corvair er en bil som fikk et ganske tvilsomt rykte, for å være farlig å kjøre ...

Chevrolet Corvair 1960-1969

Chevrolet Corvair er et godt kjøp, og det skal man takke Ralph Nader for. Han ga nemlig bilen et skremmende rykte – med påstander om livsfarlige kjøreegenskaper.

Men at bil med hekkmotor er glad i å logre med baken, vil ikke komme som en overraskelse på de som skjønner fysikk.

Det hele var også sterkt overdrevet. Med andre generasjon fra 1965 hadde bilen blitt til en formidabel kjøremaskin, som vant mange seire på racerbanen.

Det kule med Corvair er at designet og at størrelsen ikke er typisk amerikansk fra denne tiden. Den er minst like god å kjøre som enhver europeisk rival fra samme tid. I tillegg kan bilen med enkle grep bli svinetøff å se på med det rette stuket, som en del norske entusiaster har bevist. Du klarer å finne en grei bil i Statene til under 100.000 kroner.

Pickups er svært populære i USA. Nå kan du derfor gjøre gode bruktkjøp på flere av disse ...

Chevrolet / GMC C/K Pickups 1973-1987

Dette er tredje generasjon av Chevrolet og GMC sin pickupserie, og er kanskje den kuleste designmessig med sitt «Square body» design.

Med uavhengig fjæring foran var bilene mindre traktoraktige å kjøre enn mange andre, og man kunne velge mellom masse ulike varianter.

Siden bilene sannsynligvis bare blir kjørt om sommeren, kan du like gjerne kjøpe en C (tohjulstrekk) som K (firehjulstrekk).

Dette er barskt så det holder. Fra 1981 til 1987 fikk du også bilen med 454-motoren (7,4-literen), som med rundt 500 Nm i dreiemoment, gjør den übermacho.

Kulest i er Stepside-versjonene, som har et kort pickup-plan med markerte bakskjermer som er satt utenpå pickup-planet. Det gir en virkelig tidsriktig look. I USA er utvalget stort, selv for under 100.000 kroner bør du kunne finne en grei bil.

Du kan selvsagt også finne mengder av kule pickups fra Ford og Dodge hvis Chevrolet ikke er din greie.

Dette designet har holdt seg godt i mange år. En klassiker som det heldigvis ble produsert mange av, og som dermed er mulig å få tak i til en rimelig pris.

Jeep CJ-7 1976-1986

Denne Jeepen har nordmenn sett i utallige filmer og TV-serier, og det ble laget nesten 400.000 av dem. Den er ikonisk!

Siden det ble laget så mange, bør du kunne finne en fin bil til under 100.000 kroner i USA.

De er tøffe å se på, morsomme å kjøre, tar seg fram over alt og er svært robust konstruert.

Det er lite som kan gå feil, og skulle det gjøre det, er det enkelt å få tak i reservedeler, og de er også billige. Mange ulike varianter ble laget, med mange stilige fargevalg, og noen også med kul grafikk.

Et fornuftig veterankjøp, og en bil som garantert vil stige i pris i årene som kommer.

