39 år gamle Trond Einar Frednes har levd av å begå kriminelle handlinger.

Han møter oss i et besøksrom i Skien fengsel. Utenfor rommet ligger leker. Det er her koner, barn og venner får møte de innsatte.

På venstre side av ansiktet har Frednes en tatovering som har en mildt sagt spesiell forhistorie. Mer om den snart.

– Hvem er egentlig du?

– Jeg er mest kjent for min fortid, og for at jeg har skrevet en bok om livet mitt. På en måte har jeg blitt kriminalitetens ansikt utad fordi jeg har vært åpen om fortiden min.

– Men det har også vært vanskelig å være Trond Einar. Jeg vil bare det beste for alle, men jeg sliter litt med ting jeg har gjort. Jeg angrer på mye, men har også lært å leve med fortiden min.

Betegnet som farlig

Frednes er straffedømt ti ganger og har tilbrakt halve sitt voksne liv i fengsel.

På 90- og 2000-tallet ble han beskrevet som en av Norges farligste menn. Bevæpning var hovedregelen når politiet skulle arrestere ham. Og det med god grunn.

Frednes livnærte seg som torpedo allerede fra tenårene. Han var så dyktig til å kreve inn penger at han i en periode fikk jobber utenfor Norges grenser.

Trond Einar Frednes fra tiden da han jobbet som torpedo. (Foto: Privat)

Første gang han skjøt en mann var som 17-åring. Det skjedde mens han var på permisjon fra Forsvaret. Han har lagt en mann som skyldte penger i et hundebur, og han har utøvd ekstrem vold.

Våren 2003 gikk det fullstendig galt. Sammen med flere andre mishandlet han Young Guns-lederen Zia Anwar. Volden var så grov at Anwar døde av skadene. Frednes ble dømt for drapet.

Lovet å slutte

For noen år siden skulle han egentlig sette punktum for et liv med kriminalitet. Sammen med kjendisforfatter Jørn Lier Horst skrev Frednes en biografi om livet sitt. I boka kommer det tydelig frem at narkotika og alkohol har stått sentralt når han har gjennomført den mest brutale kriminaliteten.

Etter bokutgivelsen ble Frednes invitert til God Morgen Norge på TV 2. Der var 39-åringen klar og tydelig på at han var ferdig med kriminalitet, og livet så ut til å gå bedre enn på lenge.

39-åringen reiste rundt på skoler og drev med kriminalitetsforebyggende arbeid. Han drev et prosjekt som hjalp mange tidligere innsatte tilbake til jobb og et normalt liv.

Trond Einar Frednes i God Morgen Norges studio i forbindelse med lanseringen av boka si. (Foto: TV 2)

Men for Frednes gikk ikke livet så bra som det så ut til. Han hadde begynt å ruse seg igjen. I desperasjonen etter å få tak i dop, endte han med å begå ny, alvorlig kriminalitet.

Kidnappet mann

Tidligere i år ble 39-åringen dømt til tre års fengsel for å ha kidnappet og utøvet vold mot en mann og for å ha oppført seg truende mot en kvinne. Frednes understreker at han kun har et kriminelt forhold til de fornærmede i saken.

På grunn av manglende motiv, ble saken omtalt som et sjalusidrama i pressen. I virkeligheten dreide det seg om narkotika. Det kommer ofte ikke så tydelig frem i straffesaker. Årsaken er at man som regel ikke vil forklare seg om rus i retten da det kan føre til strengere straffer.

Folk som kjenner Frednes beskriver han som en hyggelig og omgjengelig mann som skaper godt miljø rundt seg. Problemet er bare at den trivelige småbarnspappaen har slitt med et rusproblem.

Og når han ruser seg, forandres personligheten.

– På det verste så har jeg tatt amfetamin og drukket alkohol for å klare hverdagen, jeg har tatt kokain for å være sosial og jeg har tatt steroider for ikke å bli tynn og svak. Det er ingen god kombinasjon, sier han.

– Hvordan blir du når du ruser deg?

– Jeg hadde ikke klart å gjøre de handlingene jeg har gjort uten å ruse meg. Det er noe alvorlig galt med deg hvis du klarer det uten å være påvirket, sier Frednes.

– Men kan du ikke bare unngå å ruse deg når du vet hva som blir konsekvensene?

– Det tror jeg er lett å si for en som ikke har et avhengighetsproblem, og det tror jeg er en av grunnene til at samfunnet er så skeptiske til rusmisbrukere. Det er ikke enkelt når kroppen din er totalt avhengig av noe.

Ni måneder uten rus

Nå sitter Frednes i Skien fengsel – et av landets strengeste anstalter. Her soner drapsmenn og voldsforbrytere lange dommer.

I besøksrommet følges vi av ei som heter Ingeborg Kivle.

– Har ikke du bursdag i dag? Gratulerer med dagen, Ingeborg!

Det sier Trond Einar Frednes (39) mens han klemmer henne. De to har kjent hverandre i mange år: Han som innsatt, hun som fengselsbetjent.

Han oppfører seg pent og har vært nykter i ni måneder. Frednes kan trolig vente seg overføring til åpen soning på Bastøy allerede til sommeren. Etter et opphold der, venter livet på utsiden.

– Kommer du til å klare å holde deg unna rus og kriminalitet?

– Ja. Jeg hadde ikke sittet her og snakket med deg om ikke jeg trodde på det selv.

Siste sjanse

Konsekvensen av å begå nye kriminelle voldshandlinger kan være store for Frednes.

– Da kan jeg få en forvaringsdom.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke der jeg vil være, sier Frednes.

39-åringen er innstilt på at det kan bli tøft å komme ut til samfunnet igjen, men Frednes har gode mennesker på utsiden som ønsker å tilby han jobb, gitt at han er rusfri.

Men den største motivasjonen for å lykkes er barna.

– Jeg er så glad for at barna mine har den mammaen de har. Hun er så flink med dem, og det elsker jeg henne for. Jeg er glad for at barna har gode venner og for at de klarer seg godt. Det er hennes fortjeneste.

Har flere drømmer

Han tar oss med ut i luftegården i fengselet. Det er sol og blå himmel.

– I alle luftegårder, uansett hvilket fengsel man sitter i, går man mot klokka.

– Hvorfor det?

– Jeg tror det er en tradisjon som stammer fra 1800-tallet da vaktene var litt mer autoritære enn i dag. Det ble en slags demonstrasjon å gå mot klokka fordi tiden sto stille.

– Hva skal du egentlig drive med når du kommer ut?

– Jeg drømmer om å lage et av Norges beste forebyggende tiltak for ekskriminelle Jeg har også lyst til å besøke til fattige land og jobbe med bistand.

– Og så er det en ting til, sier Frednes.

Tatoverte et alibi

– Hva da?

– Jeg ser veldig mye på norske film- og TV-serier. Jeg har ikke lyst til å bli skuespiller, men jeg kunne tenke meg å bidra som en slags rådgiver for å forklare hvordan det kriminelle miljøet egentlig fungerer.

– Men du, den tattoveringen du har i ansiktet. Hva er historien bak den?

Frednes humrer.

– Det er et slags alibi som gikk galt. Jeg gjorde alt jeg kunne for å komme meg unna politiet som hadde etterlyst meg, og jeg forsøkte å endre utseendet mitt. Jeg dro en tattovør opp av senga klokka fem om morgenen, og jeg fikk han til å lage denne. I tillegg sørget jeg for å få datert kvitteringen to dager tidligere.

Frednes farget i tillegg håret og han tok solarium, men det hjalp ikke.

Han ble tatt til slutt.