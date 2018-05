Salget av elsykler har økt de siste årene, men det kan være vanskelig å orientere seg blant ulike motorvarianter og sykkeltype.

TV 2 Hjelper deg har testet fem hybridsykler.

Denne type sykler er gode transportmidler som kan brukes på grus og i byen og tåler en tur på skogsvei.

Joker fra Biltema

Fire av syklene i testen ligger rundt 20.000 kroner, mens testens joker fra Biltema er langt billigere med en prislapp på 7.500 kroner.

Det store spørsmålet er om den overhodet kan måle seg med de andre syklene.

Svaret er dessverre nei, ifølge testpanelet, som mener den faller igjennom mot såpass mye dyrere sykler.

– Den har klare mangler sammenlignet med de andre. Det går mest på motor og bremser, sier sykkelekspert Øyvind Aas.

Biltema-sykkelen er billigere fordi den blant annet har en enklere motor som ligger i forhjulet. Det fører til en draeffekt av elkraften. Eksperten gir en demonstrasjon av alle syklene i oppoverbakke. Biltema-sykkelen har helt klart størst problemer.

Sykkelekspert Øyvind Aas har testet elsyklene. Han er utstyrsredaktør i Fri Flyt og Magasinet Terrengsykkel og sykkelekspert i Syklistenes Landsforening. Foto: Ingvild Bruknapp/ TV2 Hjelper deg.

På toppen av bakken skjer det noe uventet. Hjulet spinner videre selv om han stopper.

– Motoren fortsetter å kjøre etter at jeg stoppet. Det skal den jo ikke gjøre. Den lever litt sitt eget liv, sier sykkeleksperten.

Ifølge Aas virker det som om motoren ikke er koblet direkte til pedalene. Han tror det er forklaringen på at den spinner videre.

De to venninnene Sandra Eliassen og Karianne Amlie Wahlstrøm, som også har testet syklene, har en tilsvarende opplevelse.

De blir veldig overrasket når de når toppen av bakken. Biltema-sykkelen spinner videre og drar begge framover.

– Den lever sitt eget liv. Denne sykkelen har mer kontroll på meg enn det jeg har på den, sier Wahlstrøm.

Undersøker feilen

I en epost til TV 2 Hjelper deg, skriver markedsansvarlig i Biltema, Dag H. Bergby: «Det ser dessverre ut som det er feil på testeksemplarene. Vi ønsker å undersøke disse nærmere».

Biltema-sykkelen kommer på sisteplass i testen, men sykkeleksperten mener den er et greit budsjettalternativ.

– Man får en elsykkel til en relativt rimelig penge som gjør at ærend i hverdagen kan bli ganske mye enklere. Den får pluss for pent utseende, batteri som en enkelt å ta av, at den har skjermer, bagasjebrett og fin kurv, sier Aas.

– Best med krankmotor Sykkelekspertens tips til de som skal kjøpe elsykkel er først og fremst å sjekke at den har kvalitetsbatteri og kvalitetsmotor. Det finnes tre typer motorer: Forhjulsmotor, bakhjulsmotor og krankmotor. Ifølge Øyvind Aas, er krankmotor det beste. Den gir en jevn og kraftig drahjelp. I testen er det tre sykler med krankmotor. De er fra White, GT og Diamant. Med krankmotor blir kraften generert av at man tråkker. Motoren er med på å dytte pedalene rundt. Motoren bare forsterker kraften du legger ned i pedalene, forklarer Aas. Farten vil uansett ikke overstige 25 kilometer i timen, da dette er maksimal fart på alle elsykler.

Ulikt utstyr

Syklene i testen har en del ulikt utstyr. De fra White, Diamant og GT har krankmotor og gode hydrauliske skivebremser fra Shimano.

Ecoride har bakhjulsmotor og gode hydrauliske skivebremser, mens Biltemasykkelen har mekanisk forbrems og pedalbrems.

Sistnevnte har tre gir, mens de andre har fra åtte til ti. Den har også lavest batteritid.

To vinnere

To av syklene skiller seg ut som best i testen. Det er GT eTraffic Amp og Diamant Volt 10.

Eksperten fremhever at GT-sykkelen har kvalitetsutstyr i alle ledd og leveres med bagasjebrett, lykt og skjermer. Diamantsykkelen har tilsvarende motor, batteri, girsystem og bremser, men mangler skjermer og bagasjebrett.

Slik utførte vi testen To panel: Sykkelekspert Øyvind Aas har lang fartstid innen sykkeltesting. Han er utstyrsredaktør i Fri Flyt og magasinet Terrengsykkel og sykkelekspert i syklistenes landsforening. To vanlige syklister testet også alle syklene. De to venninnene Sandra Eliassen og Karianne Amlie Wahlstrøm hadde aldri prøvd elsykkel før og var veldig spente på om elsykkel var noe for dem. Kriterier: Begge panelene testet brukervennlighet. De vurderte om sykkelene var enkel å bruke og hvor lett det var å ta av og på batteriet. De sjekket også om komputeren var intuitiv og ga god informasjon. Sykkelopplevelse var også et viktig kritere. Er den god å sykle på? Hvordan er den på ulikt underlag? Hvordan fungerer elkraften? Er det en jevnt drahjelp eller rykker den? Hvordan er bremsene osv. Sykkeleksperten gikk i tillegg igjennom alle tekniske spesifikasjoner. Han sjekket motor, batterikraft og batterikapasitet, bremser, gir og tilleggutstyr som skjermer, lykt og bagasjebrett.

Venninnene synes det var veldig bra at den har dempegaffel.

– Jeg var i ett med sykkelen og følte meg trygg på veien, sier Wahlstrøm om Diamant-sykkelen.

Eliassen legger til at den også er god å sykle på uten motorkraft.

White SC-E Comp fra XXL og Ecorides Epix S1 Uni er gode sykler, men når ikke helt til topps. De deler tredjeplassen.

Se faktaboksene under for flere detaljer om syklene.

Passer for alle

Etter testen konkluderer venninnene med at elsykkel definitivt er noe for dem. De bor begge i Oslo og synes at dette er en super måte å komme seg rundt på.

Etter en dag på elsykler er de overbevist om at det passer for alle. Syklene har ulike innstillinger for drahjelp. Du kan bruke mindre drahjelp hvis du vil bruke den til trening og høyere drahjelp hvis du ikke vil bli svett.

– Jeg trenger å komme meg mer ut, så jeg bør absolutt kjøpe meg en elsykkel, sier Karianne Amlie Wahlstrøm.

Best i test GT e Traffic Amp (Delt førsteplass). Leverandør: Beach Mountain AS. Veiledende pris:19 990 kr. Ekspertens vurdering: En gjennomført solid og fin sykkel til daglig transport. Krankmotor og hydrauliske skivebremser fra Shimano. God motor med god rekkevidde og kraft. Lykter, skjermer og bagasjebrett er montert på. Greit gir. Intuitiv komputer. God å sykle på. Venninnenes vurdering: Litt hard siden den ikke har demping. Giring funket dårlig i oppoverbakke, men god komputer med mye informasjon. Jevn elkraft. Batteriet er lett å ta av. Alt i alt en god sykkelopplevelse.

Best i test Diamant Volt 10- (Delt førsteplass). Leverandør: Gresvik. Veiledende pris:19 990 kr. Ekspertens vurdering: Hydrauliske skivebremser og krankmotor fra Shimano. Mindre god komputer enn på GTsykkelen. Generelt gode utsyrsdeler, men mangler skjermer, bagasjebrett og lykt. Lettsyklet. Føles som en vanlig sykkel. Venninnenes vurdering: Lett å ta av batteriet. God dempegaffel. Den føles myk og trygg å sykle på. Lett å sykle på uten å bruke elkraften. En veldig god sykkelopplevelse.

God sykkel White SC- E Comp- Delt 3. plass. Leverandør: XXL. Pris: 19 990 kr. Ekspertens vurdering: Den har krankmotor og hydrauliske skivebremser fra Shimano. Den har et billigere girsystem enn den fra GT og mindre god komputer. Elkraften er litt mer hakkete enn på GT. Sporty utseende, men litt tung. Mangler skjermer, lykt og bagasjebrett. Er god å sykle på. Venninnenes vurdering: Lett å ta av batteri. Samme patent som på GT og Diamant. Jevn elkraft, men den oppleves som litt hard å sykle på.

God sykkel Ecoride Epix S1 Uni- Delt 3. plass. Leverandør: EcoRide AS. Pris: 19 995 Kr. Ekspertens vurdering: Den har bakhjulsmotor som gir noe lavere drahjelp i bakkene. Det er ingen sportsykkel. Den er tung, men komfortabel. Lite informasjon i komputern og tildels tungvindt at den må startes med et lite kort. Nesten umulig å sykle på uten motorkraft. Det er et minus at man må løsne setet for å ta ut batteriet. Kaftige bremser. God demping som gjør den myk over røft underlag. Den er god å sykle på og motorkraften er jevn. Venninnenes vurdering: Vanskelig å forstå hvordan batteriet skal tas av. Knappene man justerer elkraften med er litt harde å trykke på. Litt ujevn motorkraft og må trå endel selv i bratte bakker. Gode dempere og behaglig å sykle på.