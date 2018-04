Zeljko Buvac har vært Jürgen Klopps trofaste assistent siden Liverpool-manageren startet trenergjerningen i Mainz i 2001, men Daily Record og Daily Mirror meldte mandag at Buvac og Klopp hadde gått hver til sitt etter 17 år.

Ifølge Liverpool Echo er rapportene sterkt overdrevet, for Liverpool nekter for at Buvac har forlatt klubben. Klopp må imidlertid klare seg uten assistenten sin i den viktige sesonginnspurten i Premier League og Champions League. Grunnen er personlige årsaker, skriver lokalavisen.

Liverpool FC ønsker ikke å kommentere saken, men Buvac' pause skal ifølge lokalavisen ikke ha noen innvirkning på ansettelsesforholdet på Anfield.

Forventer permanent exit

The Guardian hevder imidlertid at Buvac kan komme til å gjøre exiten permanent i sommer. The Telegraph antyder at fremtiden til assistenten ligger et annet sted enn i Liverpool.

– Buvac og Klopp har hatt store krangler tidligere, men de har alltid ordnet opp etterpå. Dette er kanskje ikke slutten. Den kortsiktige effekten er ubetydelig, men Klopp vil ønske å få inn noen å utveksle ideer med neste sesong om han ikke kommer tilbake, skriver den anerkjente journalisten og forfatter av Klopps biografi, Raphael Honigstein, på Twitter.

Klopp har tidligere karakterisert Buvac som «hjernen» i støtteapparatet sitt. Han har også fått æren for å stå bak «gegenpresset» Klopp er blitt kjent for.

– Zeljko er fotballekspertise inkarnert. Jeg lærer av ham hver dag, sa Klopp i et intervju med klubbens nettside i fjor.

– Klopps tvilling

Buvac var også Klopps assistent i de suksessrike årene i Dortmund.

– Zeljko Buvac er egentlig Klopps tvilling. Begge ser fotball på akkurat samme måte, sa midtbanespilleren Nuri Sahin i 2013 etter at Klopp ble sendt på tribunen for å ha skjelt ut fjerdedommeren, skriver Daily Mirror.

Zeljko Buvac var med i det målløse oppgjøret med Stoke lørdag, men det blir den siste kampen 56-åringen er en del av denne sesongen. Liverpool forbereder seg nå til semifinale-returen mot Roma i Mesterligaen.

Liverpool-spillerne ble informert om Buvac' pause søndag.

Daily Record skrev mandag at Klopp og Buvac knapt snakker sammen, og at bosnieren er blitt ekskludert fra taktikkmøtene og laguttak den siste tiden.