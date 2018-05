Kina blir et stadig viktigere land for verdens bilbransje. Den økonomiske utviklingen de siste tiårene har gjort at millioner av kinesere har fått råd til å kjøpe seg bil.

Salget har økt kraftig og Kina har i flere år vært verdens største bilmarked, de gikk forbi USA tilbake i 2010.

I fjor bremset veksten noe, men likevel ble det solgt nesten 25 millioner personbiler i Kina. Til sammenligning er 150.000 solgte et godt bil-år her hjemme i Norge...

Storselger i mange år

Den mest solgte personbilen i Kina solgte i fjor over en halv million eksemplarer, nærmere bestemt 533.950.

Hong Guang heter den, og kommer fra produsenten Wuling. Dette har vært en storselger i Kina i mange år.

Toppåret var i 2014, da leverte Wuling ut over 750.000 biler. Til sammen har Wuling solgt over 3,5 millioner eksemplarer av Hong Guang så langt.

Interiøret bærer litt preg av at bilen begynner å trekke på årene.

Bil for middelklassen

Her snakker vi en kompakt og rimelig flerbruksbil. Bilen er et samarbeidsprosjekt mellom bilkjempen Shanghai Automotive og amerikanske General Motors (GM), den selges også under navnet Chevrolet Enjoy, i India.

I Kina er dette en bil for middelklassen. De kan velge mellom tre bensinmotorer. Den minste er en 1,2-liter, så har de en 1,4-liter i midten, mens 1,5-liter er "topp-motoriseringen". Utstyrsnivået skal være nøkternt, og noen europeiske kollisjonstester har nok ikke bilen vært gjennom.

Utvendige mål er kompakte, men Wuling har fått plass til sju seter.

Store på elbiler

Seteløsningen er ganske spesiell. Dette er en sjuseter, med konfigurasjonen 2+2+3. Med total lengde på under 4,5 meter er det nok ganske begrensede plassforhold helt bakerst...

Wuling driver forresten ikke bare med personbiler. De har også små vare- og lastebiler, og er dessuten store på blant annet elektriske kjøretøyer.

Den samlede produksjonen deres endte i fjor på over to millioner kjøretøy, med det er de også en av verdens største bilprodusenter.

