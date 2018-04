Prøvene til årets Eurovision Song Contest er nå i gang i Lisboa i Portugal.

Søndag sto de første artistene på scenen, og da gikk det galt for den tsjekkiske artisten Mikolas Josef (22).

Under prøven skadet han ryggen sin da han gjorde noen akrobatiske triks, skriver Eurovision på sin egen nettside.

Mikolas Josef fikk tilsyn av helsepersonell på arenaen i Lisboa, og han ble deretter fraktet til sykehus.

Kan ikke gå

Søndag kveld skrev artisten selv på Instagram at tilstanden hans ble verre utover dagen.

– Nå kan jeg ikke en gang gå. Jeg er på vei fra et sykehus til et annet nå, skrev han på Instagram.

Den tsjekkiske Eurovison-delegasjonen skriver på sin Facebook-side at artisten skal gjennom en MR-undersøkelse for å undersøke ryggskaden. Det tyder på at skaden er en skiveprolaps i ryggen, skriver den tsjekkiske delegasjonen, ifølge svenske Aftonbladet.

Mikolas Josef er derimot fast bestemt på at han skal stå på scenen under den første Eurovision-semifinalen tirsdag 8. mai.

– Takk for alle hilsener og gode tanker. Vi gjør alle vårt beste for å få meg opp på beina igjen snart. Jeg skal opptre, uansett hva, skriver han på Instagram.

– Ingen dramatikk

Morten Thomassen, som er leder av den norske MGP-klubben, var til stede på øvelsene i Lisboa for å blogge for ESCNorge da den tsjekkiske artisten skadet seg.

Han forteller at fans og presse ikke la merke til noe dramatikk under eller etter sceneprøven.

– Det skjedde ikke noe spesielt på scenen, så det kan tyde på at han kjente på skaden først etterpå. Kanskje han slo opp en gammel ryggskade, sier Thomassen til TV 2 på telefon fra Lisboa.

– Det er en fartsfylt opptreden hvor han løper rundt og tar flere saltoer, så han lever farlig. Mye står på spill under første øving, så kanskje han var ekstra nervøs og tok for hardt i, legger han til.

AKROBATIKK: Mikolas Josef øver inn et heftig sceneshow. Bildet er fra prøven hvor han skadet seg. Foto: Thomas Hanses/Eurovision.tv

Storfavoritt

Mikolas Josef er en av storfavorittene til å vinne årets Eurovision med sin poplåt «Lie to me». I skrivende stund ligger han på en femteplass på bettinglistene, ifølge nettsiden Eurovision World.

– Dette er første gang Tsjekkia har vært favoritt, så de går hardt inn i år. Mikolas Josef har reist rundt i hele Europa og promotert låten sin, så det er mye som står på spill, sier Thomassen.

FAVORITT: Tsjekkia er en av favorittene i årets Eurovision, og Mikolas Josef har gjort en stor promoteringsjobb i forkant av semifinalen. Foto: Thomas Hanses/Eurovision.tv

Norge klatrer på bettinglistene

Norges håp, Alexander Rybak (31) med låten «That's How You Write a Song», skal ha sin første prøve i Lisboa tirsdag denne uken.

Ifølge Thomassen har Rybak utmerket seg som en sterkere favoritt de siste dagene.

BLIR STØRRE OG STØRRE FAVORITT: Alexander Rybak. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Norge og Frankrike har klatret på bettinglistene, siden de store favorittene som øvde i går ikke var kjempeoverbevisende på scenen. Så det blir spennende å se om han klarer å holde på favorittstempelet etter den første sceneprøven på tirsdag, sier Thomassen.

Norge ligger nå på en syvendeplass på bettinglistene, ifølge Eurovision World. Det er én plass over Sverige.

Rybak skal opptre i den andre semifinalen, som går av stabelen torsdag 10. mai. Dersom han går videre fra semifinalen, konkurrerer han i finalen 12. mai.

