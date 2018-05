En mann i 40-årene er i Bergen tingrett dømt for å være i besittelse av en voldsom mengde med dopingmidler. Mannen ble dømt til fengsel i to år, i en tilståelsessak.

I en sakkyndigrapport som er utarbeidet i saken, kommer det frem at «den samlede mengden dopingmidler som ble beslaglagt utgjør totalt 188 års uavbrutt misbruk for en person», heter det i dommen.

Oppbevarte og overleverte

Ved tre anledninger i løpet av to måneder i 2016 hentet han leveranser med «en betydelig mengde dopingmidler», som han oppbevarte hjemme før det ble overlevert til andre personer.

I mars i 2016 reiste mannen til en gård på Vestlandet, der han skulle hente en ny forsendelse med dopingmidler. Det han da ikke viste, var at politiet allerede hadde beslaglagt over fem kilo med anabole-androgene steroider som fantes på gården.

Han ble også dømt for å ha kjøpt inn og overlevert emballasje, konvolutter, frimerker og annet utstyr som skulle brukes til å sende dopingmidlene til kunder.

«Tok initiativ til å utføre oppdrag»

Mannens sak er en del av et større sakskompleks knyttet til distribusjon av ulovlige dopingmidler. Det påpekes i dommen at mannen ikke har hatt den mest sentrale rollen i sakskomplekset, men at han har bidratt ved henting, oppbevaring og overlevering av dopingmidlene.

Samtidig heter det i dommen at hans bidrag har «vært viktig og nødvendig i distribusjonen av dopingmidlene». Retten mener også at det er straffeskjerpende at «tiltalte har tatt initiativ til å utføre flere oppdrag».

Han fikk redusert straffen fordi han tilsto allerede i første avhør med politiet, samtidig som han overleverte store mengder dokumentasjon på de straffbare forholdene han var siktet for.