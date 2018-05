Chevrolet Corvette er et navn som klinger godt i ørene hos de fleste som liker amerikanske sportsbiler.

Opp gjennom årene er det blitt produsert en rekke heftige utgaver. Men akkurat nå slippes det en variant som overgår alt de har gjort før: ZR1.

Den har rett og slett blitt tildelt superbil-ytelser. V8-motoren er på 6,2 liter og byr på spinnville 765 hk og et dreiemoment som topper seg på 969 Nm.

Da blir det vei i vellinga, for å si det mildt!

70-talls Corvette: Endelig er drømmebilen blitt oppnåelig

Toppfart

Chevrolet har testet den nye verstingen på den tyske testbanen Papenburg. Her måles toppfarten på det som ikke bare er den sterkeste Corvetten noen sinne produsert – men også den sterkeste Chevroleten i historien.

I forbindelse med beregning av toppfarten, kjøres bilen to ganger: En gang i medvind og en gang i motvind. Snittet av disse to, blir registrert som toppfarten.

Vant 36 (!) Corvetter – så ble de parktert i 25 år ...

345 km/t

Designet er alt annet enn diskret. Det letteste kjennemerket på at det er snakk om en ZR1 er den enorme vingen bak. Den er for øvrig ikke bare til pynt, men sørger for et marktrykk på nesten et halv tonn.

Det raskeste bilen ble målt til, var 345 km/t. Det var naturlig nok i medvind. I motvind ble den klokket inn til høyst respektable 338 km/t. Snittfarten ble dermed 341 km/t.

Og det er ikke bare når du tømmer alle girene, at ZR1 går som et uvær. Den har naturlig nok en helt grisevill akselerasjon, også.

0-100 km/t slipper du å kaste bort mer enn 2,85 sekunder av livet ditt på. Da er det faktisk svært få biler i verden som henger med. Uansett prisklasse.

10 ting du bør vite om Corvette

430 trykk

Når du har slik akselerasjon og toppfart, er det viktig at du har nok marktrykk, også. Ellers kan det fort bli en litt vel spennende tur.

Chevrolet har løsningen på det. Den kalles ZTK Performance Pack. Den inkluderer en "High Wing" som gir nesten et halvt tonn marktrykk!

Om du ikke liker den i sort, kan den bestilles i en spesialutgave i oransje. Da er også det fargen på bremsekaliprene. Mens en rekke detaljer er lakkert i sort, som kontrastfarge. Du blir ikke oversett i trafikken i den ...

Når du kikker ut av frontruta på ZR1, merker du fort det ruvende panseret som stikker opp. Det er mye motor som krever sin plass her ...

Nå er den blitt veteranbil - og kan importeres billig ​

Tøff på innsiden

Interiøret er naturligvis dominert av to stoler, en høy og kraftig midtkonsoll med joystick-aktig girspake og et førerorientert dashbord. Instrumentene er digitale, og du får selvsagt head up display, slik at du slipper å flytte blikket fra veien når det står på som verst.

PS: Det er et stort miljø i Norge for Corvette. Det gjør at det bugner av muligheter på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det faktisk 175 Corvette til salgs i bruktmarkedet. Den eldste er fra 1956 ...

Christians 1963 Corvette er ikke som alle andre