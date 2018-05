I 2013 kom Dacia til Norge første gang. Det rumenske bilmerket er eid av Renault og har stor suksess i mange andre land i Europa.

Her hjemme satser Dacia på kun én modell: Nemlig SUV-en Duster. Den har kommet i helt ny utgave i år, og det har virkelig fått fart på salgstallene.

I 2017 endte Dacia-salget totalt sett på 110 eksemplarer. Det er allerede slått med god margin.

Oppsiktsvekkende billig

– Ja, vi har nå passert 200 solgte biler, siden introduksjonen i slutten av januar. Nye Duster treffer svært godt i et ellers voldsomt elektrifisert marked i Norge. Vi er veldig fornøyde med salget så langt, sier Roger Andersen som er PR- og markedsdirektør for Dacia og Renault i Norge.

Dusters store styrke er prisen. Den starter nemlig på svært gunstige 190.000 kroner, da med forhjulstrekk. Vil du ha 4x4, må 258.000 kroner. Det er nesten oppsiktsvekkende billig for en SUV i den mindre familieklassen. I praksis konkurrerer den da mot godt brukte eksemplarer fra mange av konkurrentene. Det er da også noe Dacia her hjemme erfarer:

Duster er en høyreist og kompakt SUV. I praksis duger den som familiebil for de fleste.

Flest kommer fra Volvo

– Tall fra Europa viser at 20 prosent av de som kjøper Duster som sin første nye bil, velger bort akkurat en bruktbil, men dette avhenger nok også litt av hvor bilen er plassert i salgshallen hos de ulike forhandlerne.Som en del av opplæringen vår har bruktbilselgerne blitt invitert til å lære mer om Dacia Duster. At det er attraktivt med fem års garanti på en SUV til under kr 200.000 er tilbakemeldinger som kommer fra kundene og som teller veldig positivt, sier Andersen.

– Vet dere hva kundene kjører fra før?

– Størst her er Volvo V50, med ti prosent. Rundt seks prosent av kjøperne har Mitsubishi Colt, Skoda Octavia eller Renault Megane fra før. Tre prosent kommer fra Opel Vectra, Peugeot 107, Skoda Fabia og Citroën Berlingo. 27 prosent av kundene våre er under 44 år, mens 46 prosent er i alderen 45-64, forteller Andersen og legger til at Dacia nå har rundt 40 forhandlere i Norge.

Interiøret fikk et etterlengtet oppsving med den nye generasjonen.

Ligger an til femdobling

Så langt i år er Dacia på 26. plass på bestselgerlisten i Norge, foran merker som Jaguar, Alfa Romeo, Jeep og Fiat.I år er det ventet at Duster-salget vil ende på rundt 500 eksemplarer, da snakker vi altså nesten femdobling fra fjoråret.

I Norge satser man altså kun på SUV-en Duster. Men vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne et langt bredere modellutvalg. Der selges både småbilen Sandero, familiebilene Lodgy og Logan – samt den svært prisgunstige varebilen Dokker.

