Selv om den kom helt på slutten av 70-tallet, var det først utover på 80-tallet at salget av den aller første Mercedes SUV-en tok av.

Bilene hadde nemlig en stor fordel. De kunne registreres som minibuss, med klappseter i varerommet. Slik at man fikk 10 sitteplasser. Minibusser hadde, akkurat som dagens elbiler, tilgang til kollektivfeltet, slik at de kunne «snike» seg unna køene innover mot de store byene.

Men minibuss-registering til tross – bilene var dyre. Dyre, store, kraftige, velutstyrte og flotte. Ofte var de oppgradert med store hjul, kufangere og annet stasj også. Bak rattet satt ofte vellykkede forretningsfolk med stor lommebok, snerten stresskoffert og dårlig tid.

Bilene fikk fort tilnavnet Børstraktor fra oss andre vanlige dødelige, som satt små-misunnlige og så på de feite Mercedesene som bare føyk forbi i kollektivfeltet...

Det er ikke til å komme fra at vi får et lite Børstraktor-flashback når vi entrer den helt nye Mercedes G-Klasse i topputgaven. G63 AMG heter den og har en startpris på drøyt 2,5 millioner kroner.

Nå har vi testet den. Ikke i kollektivfeltet, men på den franske landsbygda, alt fra svingete fjellveier til motorveier.

Ingen tvil, den ligner på originalen. Mye!

Hva har vi her?

Mercedes har akkurat lansert en helt ny G-klasse. Selv om den ser ganske lik ut som den gamle, er dette en helt ny bil. Dette er faktisk det første generasjonsskiftet etter 39 års produksjon.

Faktisk er det bare tre deler som passer om hverandre på ny og gammel G-klasse. Det er lyktespylerdysene, dekslet til reservehjulet på bakdøra og dørhåndtakene. Ut over det er absolutt alt nytt, det gjenkjennelige utseendet til tross.

Bilen har blant annet blitt bredere og lengre. Geländewagen, eller G-klasse som den nå heter, er både et ikon og en legende. En arvtaker har vært annonsert, og ulike konsepter blitt vist gjennom snart 20 år. Men nå er den altså her. Helt på ordentlig.

Bilen vi kjører et topputgaven som heter AMG G63, som byr på ublyge 585 hestekrefter fra en V8-motor med doble turboer og en nesten like ublyg pris. Den koster fra ca. 2,5 millioner kroner.

Les vår test av Mercedes AMG GT R her:

Bredere skjerm-utbyggere, større hjul, annen grill og større luftinntak sladarer om at dette er en AMG-modell.

Hvordan er den å kjøre?

Om du ikke legger merke til det når du nærmer deg bilen med nøkkelen i lomma, så legger du i alle fall merke til det når du trykker på startknappen – nemlig det at dette ikke en noen alminnelig A4-SUV. Brølet som oppstår i det forstøvet bensin og komprimert luft møter gnisten fra tennpluggene er ikke til å ta feil av… Selv den mest neddopede søvngjengeren vil bråvåkne med ett rykk.

Motorlyden sladrer ikke så rent lite om hva denne bilen har å by på. Her har vi en racerbil, utkledd som en stor og tung SUV. Kraftkilden du finner mellom forskjermene har Mercedes hentet fra et annet råskinn. Nemlig AMG GT R, som i sin tur betyr V8-biturbomotor på 585 hestekrefter.

For å håndtere kreftene er AMG-modellen satt opp med annet understell og andre bremser enn en vanlig G-Klasse.

Fjæringen er lavere og stivere og bremser og hjul er større. Testbilen var utstyrt med 22-toms felger.

Den er ikke akkurat anonym, denne ruvende doningen, og du hører den før du ser den. Man sitter lavere i den nye G-klassen enn man gjorde i den gamle, men man har fortsatt grei oversikt. Du ser faktisk pansertuppen, og blinklysene på toppen forskjermene gir hint om hvor bilens hjørner befinner seg. De store vinduene gir godt utsyn. Tross bilens fysiske størrelse oppleves den som lettkjørt og lett å plassere i veibanen.

Svarte 22-toms hjul med rød dekor, og doble eksosrør foran bakhjulet. Mercedes balanserer det tøffe og «harry» på en knivsegg på G63 AMG.

Setene er svært gode og det lille rattet godt å holde i. G-Klasse har nå sagt farvel til styresnekke (takk og pris for det…) og tannstangstyring er på plass. Det gir en distinkt og presis styrefølelse, også i hastigheter langt over det norske myndigheter tillater.

Men i hastigheter over rundt 140 km/t, får man noe vindsus. Vi tipper bilens gammeldagse takrenner må ta en del av skylden for det. Den fortsetter snorrett og stabilt opp til rundt 160 km/t. Da føler du at bilen blir mindre stabil. Men vi kan bekrefte at den i alle fall går i 200 km/t.

Helt klart godkjent. Det er en diger og firkantet SUV med rå terrengegenskaper vi snakker om!

Ved aktiv kjøring merker man godt at AMG-en har oppstrammet understell i forhold til G500. Bilen krenger en god del mindre, men man må allikevel bremse ganske mye ned før man går inn i svingen om man har tenkt å forbli på veien. Til gjengjeld takler den fint at man går på gassen igjen tidlig, og bilen setter seg bak og skyter fart i et inferno av lyd.

Det oppstrammede understellet gjør definitivt en god jobb her. Medaljens bakside er derimot at dette, som så ofte før, går en god del ut over komforten. Ved pen småkjøring kjenner vi den harde fjæringen, selv i komfortmodus. Bilen blir litt stiv og stumpete, og det går noe ut over komforten. Man får, heller ikke denne gangen, i både pose og sekk.​​

AMG: Disse bokstavene står for mye moro!

Man sitter godt og plassen er mye større enn i forrige generasjon. Stil og eleganse er også i særklasse. Her er det lett å trives.

Hvordan er plassen?

Bilen har vokst rent fysisk. Det merkes godt innvendig. Der bilen tidligere kunne kjennes litt trang og smal, man følte at man satt med skuldra inni sideruta.

Nye G-Klasse er 10 centimeter lengre innvendig. Det høres kanskje ikke så mye ut, men mange produsenter ville gjort et sort nummer ut av det om det var snakke om 10 millimeter. Den økte bredden på hele 12 centimeter merkes også godt. Sittestillingen er noe lavere i den nye, og det gjør at man har fått 4 centimeter ekstra plass til hatten, selv om vi mistenker at kjøperne her ikke nødvendigvis går med slike hodeplagg.

Summa summarum; plassen i forsetene er ikke bare god. Setene er gode, sittestillingen er god og man har det rett og slett godt bak rattet. Det er et trivelig sted å være. På passasjerplassen har Mercedes plassert et stort håndtak på dashbordet som eventuelle passasjerer kan klamre seg fast i om sjåføren skulle falle for fristelsen (hvilket er lett…) til å leke seg litt…

Plassen i baksetene er også god, selv for voksne. Bagasjerommet er stort om du måler i antall liter, men kanskje ikke kjempestort i «grunnflate», bilens størrelse tatt i betrakting. Men en familie får med seg det de trenger uten store problemer.

Les også: Vår test av Mercedes SLS AMG ​

4-liters V8 bensinmotor på rause 585 hestekrefter.

Går den bra?

Den nye motoren i nye G63 AMG erstatter den gamle 5,5-literen og byr på 4-liters sylindervolum. Med to turboer er effekten på 585 hestekrefter og momentet på hele 850 Nm. Friske effektsiffer med andre ord.

Dette merkes selvfølgelig også på ytelsene. 0-100 går unna på kjappe 4,5 sekunder, mens toppfarten er på friske 240 km/t.

Så denne bilen går ikke bare bra. Den går vanvittig bra! Enkelt, greit og ikke minst vanvittig moro!

Vi kjørte ikke G63 AMG i terrenget, Det er vel grunn til å anta at den stivere fjæringen og ikke minst de brede og lave gatedekkene setter visse begrensinger her i forhold til for eksempel G500, som klatrer som en fjellgeit. Men du kommer fram dit du skal med denne også. Det lover vi.

Girkassen er en vanlig 9-tinnsautomat som i kjent Mercedes-stil veksler både mykt, kjapt og presist. Manuell sier du? Glem det – det finnes ikke…

Bensinforbruket oppgir Mercedes til 1,31 liter per mil ved blandet kjøring. Det var ikke helt i samsvar med det bilens egen kjørecomputer fortalte at vil brukte. Der klokket vi nemlig inn 2,7 liter per mil. Ja – vi testet bilen, men vi grisekjørte ikke. Vår kjøring bestod av litt by, noe motorvei og mye landevei. Altså det som kan kalles blandet kjøring.

Nå tror vi kanskje ikke at bensinforbruket for de som er villige til å bla opp de pengene denne bilen koster er veldig viktig, men du er herved både advart og opplyst.

Sannsynligvis vil ingen nordmenn kjøpe denne

Nytt interiør, men med elementer fra det gamle. AMG-rattet er nesten en skulptur i seg selv.

Finest utenpå eller inni?

Jeg tror få eller ingen noensinne har kjøpt seg en G-klasse fordi den er så estetisk vakker. Designet utvendig minner jo mest om alt om noe man kunne ha bygget med Lego-klosser på 70-tallet, den gangen disse stort sett var firkantede.

Bilen har allikevel en mektig utstråling, mye karisma, særegenhet og oser autoritet. På en god måte. Selv om grunndesignet er veldig likt det opprinnelige, har den økte bredden og den reduserte høyden gjort bilen mer elegant.

AMG-utgaven har også en del detaljer som underbygger det sporty og som ligger helt i grenseland mellom det tøffe og det som tipper over mot å være «harry». Eksosrørene som kommer ut foran bakhjulet, grillen med de loddrette spilene, testbilens store, sorte felger med rød kant og de store knallrøde bremsekaliperne innenfor er alle eksempler på det.

Hvor grensen mellom tøff og «harry» går, finnes det ikke noe fasit på. Det blir opp til hver enkelt. Vi føler at Mercedes klarer å balansere dette på en hårsbredd. Unntak finnes nok, men de fleste som kjøper bil til 2,5 millioner ønsker nok å bli sett.

Mercedes tuller ikke med detaljene. Finish og materialkvalitet er det ikke noe å si på.

De ønsker nok også luksuriøse omgivelser inne i bilen. Det får de definitivt i G-klasse. Her snakker vi nydelige detaljer, materialkvalitet og finish i særklasse, og igjen har Mercedes klart å forene det opprinnelige med det moderne på en forbilledlig måte. Også innvendig skiller AMG-en seg ut. Mindre, men et deilig ratt, og treverket er byttet ut med detaljer i carbon, for å nevne noe. Alt for å underbygge det sporty, men uten å fjerne luksusen og det litt små-snobbete.

De to store digitale skjermene, en for instrumentene og en for infotainment, kjenner vi igjen fra andre modeller. Man skulle kanskje tro at dette ble litt feil i en retro-bil som G-Klasse, men det gjør det ikke. Det fungerer helt utmerket både visuelt og i praksis.

Vi vil tro at å sette seg seg inn i en ny G-Klasse nå, gir omtrent samme følelse som det ga å sette seg inn i en ny Jaguar eller Bentley på slutten av 60-tallet. Man blir rett og slett sittende og se og nyte omgivelsene litt før man trykker "start". Vi mener bilen er aller finest innvendig.

G63 AMG 6x6: Her kommer du garantert fram til hytta! ​

Smak og behag er forskjellig, men direkte vakker er den kanskje ikke – men mer tøff?

... og hva er konklusjonen?

Børestraktoren er ikke død. Den har Mercedes nå vekket til live igjen etter en tids Tornerose-søvn. Du finner den ikke i kollektivfeltet mer. Den filen har Tesla-eierne på mange måter overtatt.

Mercedes G63 AMG Motor 4-liter V8 bensin.

Effekt: 585 hk / 850 Nm.

0-100 km/t: 4,5 sek.

Toppfart: 240 km/t.

Snittforbruk: 1,31 l/mil

L – B – H: 487, 198, 197 cm.

Vekt: 2.485 kg.

Bakkeklaring: 24,1 cm.

Pris fra: 1.930.000 Kr.

Pris testbil: 2.520.000 Kr.

Men G-Klasse vil nå, som da, vekke både beundring og misunnelse fra oss andre. Vi som ikke har 2,5 millioner å bruke på den ultimate SUV-en.

Den som kjører fletta av de fleste på motorveien og som har terrengegenskaper som de fleste andre bare kan drømme om. Som er så luksuriøs og karismatisk at du kjenner ha-begjæret som et knyttneveslag i mellomgulvet.​

Den er politisk ukorrekt så det holder, men fy søren så morsom! Vi mener at dette kanskje er den ultimate SUV-en på markedet akkurat nå.

Les også: Vi testet Geländewagen da den ble lansert, i 1979

Se video under: Bli med på testen i Frankrike