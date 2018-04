– Jeg kunne ha drept alle. Marriott graver alltid opp ting og saker, og da han gravde opp dette, så det bare ut som en potet, sier britiske Terri-Jade Barwell (30) til lokalavisa Nottingham Post.

Under en luftetur kom nylig hunden hennes Marriott løpende over et nypløyd jorde med en stor, brun klump som lignet på en potet.

Det var det ikke, og nå er det helt spesielle funnet omtalt i en rekke britiske medier, som Daily Mail, Mirror og ITV.

– Jeg tenkte bare: «Jeg får ta en titt på den senere», og la den i posen min, sier Terri-Jade.

– Jeg tror du må komme deg ut av dusjen

Da de kom hjem fra lufteturen, la 30-åringen, som bor i Clifton i Nottingham, posen i gangen, og tok seg en dusj.​

I mellomtiden tok Terri-Jades kjæreste Mark Higgins (32) en titt på Marriots underlige funn, og søkte etter mer informasjon om den på nettet.

Et Google-søk viste at «poteten» høyst sannsynlig var en håndgranat.

– Jeg tror du må komme deg ut av dusjen, ropte Mark.

Terri-Jade rasket på seg klær og løp ut av huset.

– Han hadde sett på nettet hvordan en granat ser ut, og den var helt lik den vi hadde funnet. Vi ble så sjokkert – spesielt da vi så at den trolig virket. Vi ringte umiddelbart til politiet, og la den på utsiden, forteller hun.

Har gata full av familiemedlemmer

Mark forteller at han har mange familiemedlemmer bosatt i gata.

– Åtte av husene i denne gata er fulle av familiemedlemmene mine. Hadde den sprengt, hadde jeg vært ansvarlig for å ha drept hele familien min, sier Mark til lokalavisa.

Politiet som kom til stedet undersøkte granaten, og sperret av store deler av gata.

Til slutt konkluderte de med at det var snakk om en såkalt øvelsesbombe som inneholdt en liten sprengladning.

Det stoler ikke Mark helt på.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hva dette er. Jeg har blitt fortalt at det kan være en granat fra 2. verdenskrig, sier han.

Nottinghamshire-politiet bekrefter overfor lokalavisa at de tok alle forholdsregler da de ble informert om funnet.

– Enheten som ble funnet på jordet ble flyttet til et område hvor det ble håndtert av fagfolk. Vi vil råde alle som finner lignende ting, eller andre mistenkelige enheter, om å ikke nærme seg dem, og å kontakte oss snarest mulig, sier en talsperson til nettstedet.

Destruert av bombeeksperter fra militæret

Kort tid etter ankom bombeeksperter fra militæret som uskadeliggjorde bomben.

– Det var en øvelsebombe. De destruerte den av sikkerhetsmessige årsaker. Vi vil oppfordre publikum til å kontakte politiet umiddelbart hvis de kommer over noe som dette. Ikke rør det, sier talspersonen.