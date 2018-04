De viste fram sin første bil i 2016 og nå er de i gang med en stor satsing: Volvos søstermerke Lynk & Co starter i Kina, men det skal ikke ta lang tid før de også kommer til Europa.

Bak Lynk & Co står kinesiske Geely, som har eid Volvo siden 2010. Volvo er også medeier i Lynk og har et utstrakt samarbeid med dem. Selskapet har hentet flere ingeniører med fortid i Saab, bindingene til Sverige er altså sterke.

Rendyrke elektrisk

Tidligere i år fikk vi vite at de skal bygge biler ved Volvos fabrikk i Belgia, nå har Lynk gått ut med litt mer informasjon om sin satsing.

Det som er klart, er at den store Europa-lanseringen starter om to år, altså i 2020. Lynk skal også rendyrke elektriske drivlinjer, de dropper tradisjonelle bensin- og dieselbiler, her skal det satses på elbiler og ladbare hybrider.

Lynk har til nå rukket å presentere tre bilmodeller: 01, 02 og 03. I Europa er 01 den første ut.

Her kommer de med ny lavpris-SUV

Den kompakte SUV-en 01 er først ut av Lynk & Cos modeller i Europa.

Identisk med Volvo

Den er bygget på en ny plattform, som Volvo har utviklet sammen med Geely. CMA heter den, og skal blant annet danne utgangspunkt for alle mindre biler fra Volvo framover.

Først ut er den kompakte SUV-en XC40, som er søstermodell til Lynk 01.

Dermed er også mye av teknologien i Lynk 01 identisk med det vi finner i XC40. Men prisen vil bli en god del lavere, det er en viktig del av strategien til Lynk & Co.

Volvos første elbil skal bygges i Kina

Slik ser interiøret ut i konseptutgaven, Lynk & Co har nok hentet kompetanse fra Volvo her også.

Billigere biler

Volvo har de siste årene tatt steget opp blant premiummerkene. Helt siden XC90 kom i ny utgave, har ambisjonen vært å bli oppfattet som en naturlig konkurrent til Audi, BMW og Mercedes. Det gjenspeiler seg også i prisene.

Dermed har Volvo også forlatt en betydelig del av markedet. Å lansere rimeligere modeller fra Lynk & Co kan dermed være et veldig smart grep, samtidig som man utnytter stordriftsfordelene ved å dele både utvikling og teknologi mellom de to merkene.

Nå gjør dette bilmerket comeback i Norge

Bilen skal bygges i Belgia og har mye Volvo-teknikk under skallet, det er ikke noe dårlig utgangspunkt for Lynk & Co.

Bildeling og utleie

Lynk & Co starter med blanke ark og har planer om å gjøre mange ting annerledes enn det som er gjeldende norm i bilbransjen.

Dette handler særlig om distribusjon av bilene. Lynk skal stå for dette selv, de vil ikke ha noen fordyrende mellomledd. I tillegg ønsker de at kundene skal kjøpe bilene deres via internett, ikke hos tradisjonelle forhandlere.

Enkelte showroom, eller utstillingslokaler, skal opp, slik at de som ønsker kan ta en titt utenpå og inni bilene. Det er ventet at service- og verkstedtjenester enten gjøres i samarbeid med Volvo, eller av uavhengige aktører.

Lynk skal også ha klare tanker rundt bildeling og utleie. En egen digital nøkkel, gjør at eieren kan gi andre tilgang til bilen. Via en app kan eieren også kontrollere og overvåke bilen, enten fra en mobiltelefon eller direkte fra bilen.

Dette skal bli Volvos første elbil

Se video: Her debuterer de som bilmerke