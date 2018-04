Det er uro i Liverpool bare få dager før Mesterliga-returen mot Roma, skriver tabloidavisen Daily Record. Spillerne skal være informert om at Zeljko Buvac er ferdig som assistenten til manager Jürgen Klopp etter et 17 år langt samarbeid.

Det samme melder The Mirror.

En kilde sier til tabloidavisen at trenerne knapt snakker sammen, og at Buvac er ekskludert fra taktikkmøtene før kamp og at han ikke lenger er med på å ta ut laget.

– Zeljko er hjernen. Zeljko er fotballekspertise inkarnert. Jeg lærer av ham hver dag, har Klopp tidligere uttalt.

Ifølge The Sun har Bournemouth kastet seg inn i kampen med Tottenham og Manchester United om Celtics skotske venstreback Kieran Tierney.

Også West Bromwich-stopper Craig Dawson blir det kamp om til sommeren. Burnley, Wolverhampton og West Ham jakter 27-åringen, skriver The Mirror.

Manchester City-manager Pep Guardiola har fleipet med at han kommer til å bruke langt over én milliard på nye spillere til sommeren, skriver ESPN.

Lokalavisen Manchester Evening News melder imidlertid at to nye spillere skal være nok i forsterkninger for seriemesterne før neste sesong.

Det er usikkert hva som skjer med Arsène Wenger når han er ferdig i Arsenal ved sesongslutt. Ifølge London Evening Standard bestemmer han seg i løpet av fire til fem uker hva neste stopp blir.

Ajax ønsker å sikre seg Chelsea-talentet Mason Mount, skriver The Sun.