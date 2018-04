Bare noen dager etter at Frode Berg (62) skal ha snakket med E-tjenesten i Oslo, ble han den 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva.

Den pensjonerte grenseinspektøren kom i kontakt med E-tjenesten gjennom en bekjent som var tilknyttet E-tjenestens avdeling i Sør-Varanger i Finnmark, skriver Aftenposten.

Denne bekjente skal ha introdusert Berg for «Jørgen», som blir omtalt som en viktig kontaktperson i oppdragene, og som var tilknyttet hovedkvarteret til E-tjenesten på Lutvann i Oslo.

I møtet med «Jørgen» på Thon Hotel Opera, utvekslet Berg ifølge Aftenpostens kilder konvolutter med 3000 euro i kontanter. I tillegg skal Berg ifølge FSB ha mottatt instruksjoner om en norsk operasjon som skulle gi opplysninger om den russiske nordflåten.

62-åringen fikk også en mobiltelefon, som ifølge Aftenposten hadde krypteringsteknologi som skulle begrense muligheten for avlytting.

Frode Berg sitter fortsatt fengslet i Moskva, og er nå siktet for spionasje. Han nekter skyld, selv om han har innrømmet at han var på oppdrag for E-tjenesten. Han har forklart at han ikke visste hvilke instruksjoner som fantes i konvoluttene.

(NTB/TV 2)