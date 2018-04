En ting er å miste La Liga-tronen til sin argeste rival, en annen ting er å stå æresvakt for dem på Camp Nou.

Det er nemlig det Real Madrid risikerer å måtte gjøre nå. For neste seriekamp er mot nettopp Barcelona på Camp Nou søndag kveld.

Det er vanlig at motstanderne står æresvakt og hyller den nybakte seriemesteren før kampstart, men for Real Madrid-spillerne vil det være en ydmykende opplevelse.

Og mye tyder på at det ikke kommer til å skje.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane varslet tidligere denne måneden at de ikke ville gjøre ære på Barcelona, skulle katalanerne være seriemestere før El Clásico.

Grunnen er at Barcelona ikke sto æresvakt for Real Madrid på Santiago Bernabeu tidligere denne sesongen etter at Los Blancos hadde vunnet VM for klubblag.

– Mitt svar er veldig klart. Det er min avgjørelse og den er endelig. Jeg forstår ikke konseptet med æresvakt så vi kommer ikke til å gjøre det. Barcelona brøt tradisjonen, sa franskmannen ifølge Reuters.

Barcelona sto æresvakt for Real Madrid tilbake i 2008. Barcelona-trener Ernesto Valverde gir imidlertid Zidane uventet støtte.

– Jeg tenker at det er noe hvert enkelt lag selv må bestemme, men en slik gest er ment som en hyllest til motstanderen. Det er en litt rar ting å gjøre, spesielt mellom Barcelona og Real og lag som har et spesielt rivaleri, sier Valverde ifølge Goal.

– Istedenfor å være en hyllest har det blitt en måte å ydmyke hverandre på. Herregud, det gjør meg gal. Æresvakt eller ikke æresvakt, kan vi være så snill og la være å prate om det? Det er bare en liten detalj.

Etter søndagens tittelfest sa Barcelonas Jordi Alba at dersom Real Madrid ikke står æresvakt, vil det være etter en avgjørelse fra herrene på toppen av hierarkiet i klubben.

– Det er ikke en avgjørelse vi tar. Alle må ha respekt for de som ønsker det. Klubb-VM var ikke en turnering vi deltok i. På Santiago Bernabéu, i ligaen, har vi stått æresvakt tidligere, sier Alba ifølge Marca.

​El Clásico spilles søndag 6. mai. Innen den tid skal Real Madrid møte Bayern München i Mesterligaens andre semifinale på tirsdag. Hovedstadslaget har et ypperlig utgangspunkt etter 2-1-seieren borte på Allianz Arena.