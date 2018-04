Deportivo-Barcelona 2-4

Seieren betyr at ingen kan ta igjen katalanerne på tabelltopp.

Barcelona har nå spilt 41 strake ligakamper uten tap. Fire kamper gjenstår i den spanske toppdivisjonen.

Barcelona har vunnet sju seriemesterskap på de ti siste sesongene.

Nylig sikret Barca også cupmesterskapet med hele 5-0 mot Sevilla i Copa del Rey-finalen.

Med søndagens hattrick er Messi oppe i 32 seriemål denne sesongen. Argentineren ble dermed første spiller i La Liga som har scoret minst 30 mål hele sju ganger.

Det var tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho som åpnet scoringsfesten søndag kveld, og det virket som om Barcelona gikk mot en ren parademarsj da Messi økte ledelsen fem minutter før pausen.

Deportivo var imidlertid ikke tenkt til å gi seg uten kamp. De trengte seieren for å holde liv i håpet om La Liga-spill neste år, og eter 64 minutter hadde de kommet tilbake til 2-2.

Da tok Messi grep for katalanerne. Med to kjappe scoringer i henholdsvis 82. og 85. minutt sørget argentineren for at Barcelona har vunnet serien, fire serierunder før slutt.

Scoringene sendte samtidig Deportivo ned en divisjon. De er tolv poeng bak Levante, men har kun tre kamper igjen å spille.

Dermed må de ta den tunge turen ned i Segunda Division, og det var store kontraster etter kampslutt. Der Barcelona-spillerne jublet hemningsløst for seriemesterskapet, samlet hjemmelagets spillere seg i en ring og trøstet hverandre. På tribunen sto gråtkvalte hjemmetilhengere og fulgte det hele.

I neste runde kan Barcelona feire seriegullet på hjemmebane når Real Madrid kommer på besøk i El Clásico. Real Madrid-trener Zinedine Zidane har allerede varslet at laget ikke vil stå æresvakt for katalanerne.

(©NTB)

​