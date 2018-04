En stund var det bekymring rundt en person som ikke var gjort rede for, men søndag kveld melder Vest politidistrikt at alle er kommet til rette.

110-sentralen meldte like før klokka 22 at det brant i den nye jernbanetunnelen.

Brannen ble meldt slukket en drøy halvtime senere, og to personer er hentet ut, ifølge brannvesenet. Vest politidistrikt bekrefter at alle er kommet til rette. Nå drives nedkjøling og skumlegging av området.

Brannen var i en transformator cirka 600 meter inne i tunnelen fra Fløen-siden, skriver Bergens Tidende.

Ifølge Bane Nor skal den nye tunnelen være klar til å åpnes for trafikk i 2020 eller 2021. Tunnelen er 7,8 kilometer lang. Når den nye tunnelen åpner for trafikk, stenges den gamle tunnelen i rundt ett år for rehabilitering.

(NTB/TV 2)