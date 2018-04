Camill Herrems Sola vant 25-17 hjemme mot Rælingen i eliteseriekvalifiseringen søndag, men må likevel ta turen ned i 1. divisjon etter stortapet borte.

– Det er skikkelig surt, men når det ble såpass mange mål å ta igjen er det vanskelig. Vi startet opphentingen litt sent. Jentene kjempet og det var en bra kamp sånn sett, men det ble for mange bomskudd. Det ble vanskelig å komme helt opp til ti-elleve mål. Det er noe drit, for å være helt ærlig, sier Herrem til TV 2.

Herrem, som for tiden er gravid og følgelig ikke spilte kampen, må dermed belage seg på spill på det nest øverste nivået om hun ønsker å fortsette karrieren i Sola.

Hun innrømmer at førstedivisjon ikke var ligaen hun hadde sett for seg å spille i.

– Nei, det er jo ikke det. Vi får bare se hva vi skal gjøre. Jeg må ta en prat med Thorir og høre hva han tenker, sier Herrem.

Usikker landslagsfremtid

Thorir Hergeirsson er klar på at spill på nest høyeste er langt fra ideelt.

– Det er et spørsmål det ikke går an å svare ja eller nei på, men i utgangspunktet trenger det norske landslaget spillere som spiller på øverste nivå rundt omkring i Norge og Europa. Landslaget har høye mål og skal kjempe om titler, så da er jo det malen. Hvert enkelttilfelle må vurderes for seg, sier landslagssjefen til TV 2.

– Når det gjelder for Camilla sin del, så er jo det en helhet som skal gå opp. Først skal hun få lov til å bli mor. Så skal hun kjenne litt på det og trene seg tilbake. Så må man se på det. Det er vanskelig å stå her i slutten av april og kategorisk si blankt nei, fortsetter Hergeirsson.

Men han er klar på at det går ikke an med førstedivisjonsspill i lengden.

– Over tid er det ikke godt nok. I kortere perioder er det mulig det kan gå. Det går an å kompensere med å trene med herrer. Ved å trene med gode junior- og herrespillere i en viss periode, sier Hergeirsson.

– Her jeg helst vil være

Herrem forstår godt at landslagssjefen er skeptisk til nivået.

– Det skjønner jeg jo godt, det er vanskelig med tanke på landslagsspill i førstedivisjon. Men det er her jeg aller helst har lyst til å være. Vi får se, sier hun.

Sola tapte med ti mål borte mot Rælingen, og da hjalp det lite med åttemålsseier hjemme. Sammenlagtresultatet gjør at Rælingen med det er tilbake på det øverste nivået etter ett års fravær.

Sola slo til med 28-27-seier i siste seriekamp mot seriemester Vipers, men Herrems lag var ikke gode nok i kvalifiseringskampene og må dermed ta den tunge veien ned en divisjon.

