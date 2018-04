Fotografene var hjertelig til stede mandag, da de to presidentene og deres hustruer plantet treet i en høytidelig seremoni på plenen utenfor Det hvite hus.



Eiketreet var hentet fra Belleau-skogen i Frankrike. Her mistet 2000 amerikanske soldater livet under et slag i 1918, under Første verdenskrig.

– Dette eiketreet, min gave til Donald Trump, skal være en påminnelse om båndene mellom oss, twitret Macron etter mandagens seremoni.

Men få dager senere oppdaget en Reuters-fotograf at treet er søkk borte. En gulaktig gressflekk er alt som vitner om at noe har skjedd på stedet.

Så hvor har treet tatt veien? Nyhetsbyrået AP har spurt, men Det hvite hus har ikke gitt noen forklaring på eikemysteriet.

Kan være satt i karantene

Ifølge franske medier kan en forklaring være at treet er satt i karantene. Amerikanske tollmyndigheter er meget strenge når det gjelder innførsel av planter, frø og jord fra utlandet.

TV 2 fortalte nylig amerikanske Crystal Tadlock, som fikk en bot på nesten 4000 kroner etter at hun tok med seg et eple gjennom tollen da hun kom fra Frankrike.

Om dette viser seg å være forklaringen på at eiketreet har forsvunnet, kan det hende at Macrons gave etter hvert finner veien tilbake til plenen utenfor Det hvite hus.