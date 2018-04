Strømsgodset-Rosenborg 0-1

Rosenborg måtte vinne for å holde følge med Brann på toppen av tabellen.

Det gjorde de, godt hjulpet av en gavmild Espen Bugge Pettersen i Strømsgodset-buret.

Se tabben i Sportsnyhetene øverst!

Etter 30 minutter klønet 37-åringen det til og bokset et langskudd fra Mike Jensen i mål, en tabbe som skulle vise seg å bli kampavgjørende.

Hovedpersonen selv var svært forbannet på seg selv.

– Det er en kjempetabbe, det er en ball jeg skal ta ti av ti ganger. Det er kjedelig at de skal få en scoring på det, sa keeperveteranen til Eurosport Norge i pausen.

Flere mål ble det ikke og dermed kunne Rosenborg juble for en viktig, om enn noe heldig, borteseier.

Det var RBKs fjerde strake seier uten baklengs, noe som kronet en svært målfattig søndag i Eliteserien. Til sammen ble det kun fire mål på seks kamper.

– Dette var en gyllen mulighet til å slå Rosenborg

Med seieren klatrer Rosenborg forbi Molde og opp på andreplass på tabellen. De regjerende seriemestrene er fortsatt fem poeng bak serieleder Brann.

Det er trener Kåre Ingebrigtsen godt fornøyd med.

– Jeg er strålende fornøyd med det vi gjør defensivt. Når vi slepper oss ned og ligger lavt så klarer ikke Strømsgodset å finne ut av det. De har vel en 20 skudd fra distanse... sier Ingebrigtsen til TV 2.

Han mener Bugge Pettersen var uheldig på målet.

– Disse ballene som brukes i dagens fotball flakker litt, og Mike har et bra skudd. Da er det ikke enkelt å være keeper.

Bugge Pettersen innrømmer overfor TV 2 at keepertabben var ekstra bitter, ettersom Rosenborg ikke var på sitt aller beste.

– Dette var en gyllen mulighet til å slå Rosenborg. Jeg synes ikke de var noe spesielt gode. Det er kjipt selvfølgelig, men det er bare å glemme nå. Man får ikke gjort noe med det.

Skuffende kamp fra stjernespissene

Det var på forhånd knyttet spenning til spissduellen mellom nåværende toppscorer i Eliteserien Marcus Pedersen og fjorårets toppscorer Nicklas Bendtner. Alexander Søderlund startet igjen på topp noe som betydde at dansken fikk en litt mer tilbaketrukket rolle.

Ingen av de tre klarte imidlertid å sette sitt preg på kampen, til tross for at Bendtner fikk en svært lettkjøpt assist etter å ha sentret til Jensen før danskens scoring fra distanse.

Pedersen markerte seg mest i negative fortegn og dro på seg et gult kort etter å ha kommet altfor sent inn i en takling på RBK-keeper André Hansen. Den tidligere Brann-spissen var tydelig frustrert og yppet til bråk med målvakten før dommeren skilte de to kamphanene.

Søderlund fikk også gult kort etter å taklet hjemmelagets Francisco Junior. Midtbanespilleren måtte byttes ut etter taklingen, men gikk av banen for egen maskin. Tor Ole Skullerud bekrefter overfor TV 2 at skadeomfanget ennå er ukjent.

Tabbe ødela etter god start

Strømsgodset virket tent fra start og yppet seg mot de tilreisende trønderne.

De dominerte kampen innledningsvis, dog uten å skape de helt store sjansene.

Så smalt det fra Rosenborgs kaptein Mike Jensen etter en drøy halvtime.Dansken klinte til fra nærmere 35 meter og sendte trønderne i ledelsen.

Målet må imidlertid karakteriseres som en gigantisk keepertabbe.

Espen Bugge Pettersen fikk skuddet rett på seg, men klarte kun å bokse ballen videre inn i nettet.

Keeperveteranen ble tydelig satt ut av at ballen flakket en del i luften og klarte ikke å beregne ballbanen. Selv ville han imidlertid ikke skylde på noe.

Baklengsmålet var et tungt slag for Strømsgodset, og med scoringen tok også Rosenborg over initiativet i kampen.

Det ble imidlertid ingen flere mål før pause.

Godset i tverrliggeren

Etter 50 minutter var det Eirik Ulland Andersens tur til å forsøke seg fra distanse. Kantspilleren fyrte løs fra nærmere 30 meter og ballen så ut til å duppe mot lengste kryss.

André Hansen i RBK-buret viste seg imidlertid mer patent enn Bugge Pettersen og fikk med nød og neppe fistet ballen i tverrliggeren og ut.

Dermed slapp både Rosenborg og Hansen med skrekken.

Ropte på straffe

Etter 60 minutter ropte hele Marienlyst på straffespark da Jensen touchet ballen med hånden inne i eget straffefelt. Dommer Espen Eskås lot seg imidlertid ikke overbevise og lot være å blåse, til Godset-spillernes store fortvilelse.

Nå var hjemmelaget inne i en god periode og satte et skikkelig press på de regjerende seriemestrene. Tor OIe Skulleruds gutter presset Rosenborg svært høyt i banen og fremprovoserte flere personlige feil.

Kun minutter før slutt var innbytter Kristoffer Tokstad nær ved å fikse utligning. Den hurtige kantspilleren fikk plass og rom innenfor Rosenborgs sekstenmeter, men istedenfor å skyte selv prøvde han å finne en medspiller foran mål – uten hell.

Dermed kunne Rosenborg dra tilbake til Trondheim med tre kjærkomne poeng i bagasjen.