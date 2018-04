På Vestli i Oslo har politiet vært synlig for alle som har beveget seg i området søndag.

Økt tilstedeværelse er ett av flere strakstiltak politiet har iverksatt for å bedre sikkerheten etter en rekke voldsepisoder.

Stanser natteravner

Flere av hendelsene har vært rettet mot natteravner som patruljerer i området. Nå har politiet stoppet natteravnpatruljene på Vestli.

– Det var en vanskelig avgjørelse å ta, og de ønsket selv å gå videre. Men på grunn av deres sikkerhet har vi valgt å be dem om å ta et lite opphold, sier John Roger Lund, leder for politiet Enhet Øst.

Natteravnene skal fortsatt patruljere i resten av Oslo, men har altså blitt bedt om å holde seg unna Vestli. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kaller situasjonen uakseptabel.

– Jeg har vært i kontakt med Oslo politidistrikt i dag og de lover å øke innsatsen. I løpet av kort tid skal vi ha på plass 30 nye politifolk i Groruddalen. De skal være forebyggende og synlige og jobbe i det miljøet. Vi skal ikke ha det sånn i Norge, sier Wara til TV 2.

Skal være trygt for alle

Samtidig som det settes inn 30 nye årsverk, skal politiet i løpet av denne uken utarbeide en trusselvurdering for området. Først etter dette vil det bli tatt stilling til om natteravnene kan vende tilbake.

– Kan du love at det skal være trygt for natteravner å gå over hele byen?

– Det skal være trygt for natteravner å gå over hele byen, og det er det som er målet. Det skal være trygt å gå for alle i hele byen, understreker Tor Mikkel Wara.